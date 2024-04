LdC : Les chiffres clés avant FC Barcelone / PSG

A quelques heures du coup d’envoi de FC Barcelone – PSG pour le compte des quarts de finale retour de Ligue des Champions, penchez-vous sur les chiffres clés. De quoi nourrir les espoirs et entamer la rencontre avec de la confiance.

Ce mardi (21h sur Canal +), le PSG se déplace en Catalogne afin d’y affronter le FC Barcelone pour une rencontre on ne peut plus capitale en quart de finale retour de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain va disputer son 14e match à ce stade de la compétition pour un bilan de 7 qualifications et 6 éliminations. Sur la scène européenne, le FC Barcelone est l’adversaire que le PSG a le plus affronté avec 14 rencontres au total pour un bilan de 4 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Derrière les Catalans, les adversaires les plus récurrents du Paris Saint-Germain sont le Bayern Munich (13 matches), le Real Madrid (12 matches), la Juventus Turin (10 matches, avec la Supercoupe d’Europe), Chelsea et le Benfica Lisbonne (8 matches). En Espagne, le PSG s’apprête à disputer son 19e match officiel (le Real Madrid (6), le FC Barcelone (6), La Corogne (2), le Séville FC (1), l’Athletic Bilbao (1), le Valence CF (1) et la Real Sociedad (1))pour un bilan jusque-là de 6 victoires, 3 matchs nuls et 6 défaites.

Sur le plan individuel, la qualification en demi-finale du PSG repose en partie sur la performance de Kylian Mbappé. Le numéro 7 Rouge & Bleu est le meilleur buteur du club de la capitale en coupe d’Europe avec 40 réalisations, devant Edinson Cavani et ses 30 buts. Désormais joueur le plus capé de l’histoire du Paris Saint-Germain, Marquinhos compte 88 matchs de coupe d’Europe en Rouge & Bleu. Au cours de l’histoire, c’est 15 joueurs qui ont porté les couleurs des deux clubs qui s’affrontent ce soir : Cristobal, Daniel Alves, Frédéric Déhu, Ousmane Dembélé, Lucas Digne, Richard Dutruel, Ludovic Giuly, Zlatan Ibrahimovic, Maxwell, Lionel Messi, Neymar Jr, Rafinha, Ronaldinho, Juan Pablo Sorin et Thiago Motta. A noter que Mikel Arteta, Mauro Icardi, Kays Ruiz-Atil, Arnau Tenas et Xavi Simons, n’ont jamais joué en professionnel avec le FC Barcelone.

Les chiffres ont été dressés par Michel Kollar sur le site officiel du Paris Saint-Germain.