A quelques heures (21h sur Canal +) du coup d’envoi de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et le BVB, les raisons d’y croire sont recherchées. En ce sens, penchez-vous sur les chiffres clés de la rencontre, qui s’annonce historique.

Le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund s’affronteront en match officiel ce soir au Parc des Princes pour la huitième fois. Le bilan est on ne peut plus équilibré avec 2 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites : En phase poule d’Europa League (1-1 en Allemagne le 21/10/2010, 0-0 au Parc des Princes le 04/11/2010), en 8e de finale de Ligue des Champions (1-2 à Dortmund, le 18/02/2020, 2-0 au Parc des Princes le 11/03/2020), lors des matches de poule cette saison (2-0 au Parc des Princes le 19/09/2023, 1-1 à Dortmund le 13/12/2023) et lors du match aller en Allemagne (0-1, le 1er mai dernier). Ce soir au Parc des Princes, le PSG va conclure sa 8e demi-finale de Coupe d’Europe, et dresse un bilan à ce stade de 3 qualifications et 4 éliminations. En compétition européenne, le Paris Saint-Germain compte 13 matchs au Parc des Princes face à des clubs allemands pour un bilan de 10 victoires, 1 match nul et 2 défaites (Bayern Munich 6 matches, le Borussia Dortmund 3 matchs, Wolfsburg 1 match, le Bayer Leverkusen 1 match et le RB Leipzig 2 matchs).

Sur le plan individuel, Kylian Mbappé demeure le meilleur buteur du PSG en Coupe d’Europe avec 42 réalisations, devant Edinson Cavani et ses 30 buts. Le capitaine Marquinhos est le joueur le plus capé de l’histoire Rouge & Bleu en Coupe d’Europe avec 90 matchs disputés. Ils ne sont pas nombreux mais bel et bien dans l’histoire, seuls cinq joueurs ont porté les maillots des deux clubs : Abdou Diallo, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Thomas Meunier et Christian Wörns.