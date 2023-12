LDC : les chiffres inquiétants de la phase de groupes du PSG

Au lendemain d’une qualification fragile du Paris Saint-Germain en huitièmes de Ligue des Champions, retour sur les chiffres inquiétants de la phase de groupe.

Le Paris Saint-Germain peut enfin souffler… Pourtant, les Parisiens étaient prévenus en tirant le « groupe de la mort » en Ligue des Champions. Avec le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Newcastle, le PSG est passé tout proche de la relégation en Europa League, voire même l’élimination en cas de défaite hier soir. Luis Enrique et ses hommes ont assuré le point du match nul face au BVB (1-1) pour se qualifier et garder la seconde place du groupe F. Si l’essentiel est assuré, les Parisiens sortent d’une phase de groupes délicate, avec au final, des chiffres inquiétants pour la suite de la campagne européenne.

Un manque de point considérable

Sur les six confrontations, le Paris Saint-Germain compte seulement deux victoires. C’est tout simplement le pire total en phase de groupe sur les douze dernières saisons de Ligue des Champions. Seulement Copenhague et le PSV comptabilisent le même total en tant que deuxième de groupe. Grâce à ces deux maigres succès et deux matchs nuls (face à Newcastle 1-1, et Dortmund 1-1), le PSG totalise seulement huit points. Si la comparaison n’est pas possible avec les autres groupes en compétition, mais le club de la capitale est tout de même le dauphin comptabilisant le moins de point cette saison en C1 (à égalité avec Copenhague). C’est aussi le plus faible total de points pour une qualification en huitièmes de finale depuis l’arrivée de QSI.

Un gros problème à la finition

Pour s’enfoncer encore un petit peu plus, le Paris Saint-Germain n’avait jamais si peu marqué en six rencontres en phase de poule depuis l’arrivée de QSI. Avec neuf réalisation, les Parisiens comptaient, avant cette saisons, une moyenne de 2,5 buts par rencontre, avec un total autour de 15,1 buts inscrits sur l’exercice. Néanmoins, les joueurs de la capitale s’en sortent plutôt bien défensivement. Avec huit buts encaissés, le PSG en compte moins qu’en 2018/19, et autant qu’en 2020/21. On reste dans ce qu’on sait faire d’habitude.

Mauvais présage pour la suite ?

Depuis l’arrivée de QSI, c’est la troisième fois que le Paris Saint-Germain doit aller chercher la qualification en toute dernière journée. Seulement, lors des deux autres fois, Paris s’était battu pour arracher la première place de son groupe. En terminant à la deuxième place, le club de la capitale répète pour la sixième fois cette position en douze saisons. Finalement, le PSG ne s’est jamais qualifié pour les demi-finales en tant que dauphin de son groupe. Pire, les Parisiens se sont qualifiés en huitièmes à seulement deux petites reprises.