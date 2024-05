LdC – Les coulisses de la défaite du PSG à Dortmund

Ce mercredi le PSG s’est incliné sur la pelouse du Borussia Dortmund dans le cadre de la demi-finale aller de Ligue des champions. Malgré ce revers, les Parisiens restent sereins pour renverser la situation au Parc des Princes.

Dans cette manche aller, le PSG ne s’est pas montré à la hauteur de l’évènement. Avec un manque d’efficacité criant devant les buts de Gregor Kobel, les Rouge & Bleu peuvent avoir des regrets face à une équipe du BVB qui a montré quelques failles. Mais comme lors du tour précédent face au FC Barcelone, le club parisien a rapidement tourné son regard vers la confrontation retour avec l’envie de renverser la situation, au Parc des Princes le 7 mai prochain. Et au lendemain de ce revers au Signal Iduna Park, RMC Sport évoque les coulisses de cette rencontre.

Nasser al-Khelaïfi convaincu de pouvoir renverser la tendance

Après le coup de sifflet final, le vestiaire était marqué par ce revers mais rapidement le staff parisien « a fait la bascule vers le match retour avec comme mots d’ordre: calme et sérénité. Et surtout préparation d’une grosse ambiance au Parc des Princes pour se donner toutes les chances. » De son côté, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, ne s’est pas exprimé dans le vestiaire. Il est convaincu que ses joueurs sont capables de renverser la situation lors du match retour. Le patron des Rouge & Bleu a plutôt prévu un discours avant la rencontre au Parc des Princes dans cinq jours. « En privé, le dirigeant qatari explique que Paris a perdu contre Barcelone (à domicile) qui était une bien meilleure équipe. Il savait que ce match aller au Signal Iduna Park allait être difficile. »

Du côté des joueurs aussi, on ne veut pas être fatalistes après cette défaite, comme l’a laissé entendre Gianluigi Donnarumma en après-match : « Nous ne sommes qu’à la mi-temps. » Le capitaine Marquinhos a surtout regretté les nombreuses occasions manquées. Il y a donc de la frustration et de l’énervement au sein du vestiaire mais pas de panique. Proche de Sebastian Haller, Ousmane Dembélé a glissé un petit mot à l’international ivoirien en zone mixte : « Préparez-vous bien pour le match retour! » Au moment de monter dans le bus, un joueur manquait à l’appel : Kylian Mbappé. Le numéro 7 des Rouge & Bleu a été retenu par un contrôle anti-dopage et a finalement rejoint directement ses coéquipiers à l’aéroport avec un van noir, rapporte RMC.

De son côté, le journaliste de Radio France, Julien Froment, ajoute qu’il n’y a pas d’affolement au sein du PSG après cette défaite. « Le club reste calme et serein. ‘Ce n’est pas la fin du monde’, c’est le sentiment général. Et surtout, la perspective du match retour au Parc et une ‘ambiance d’enfer’, donne beaucoup d’espoir. »