LdC : Les coulisses d’une célébration historique pour le PSG

Le PSG a su réaliser ce que peu pensaient possible en se hissant en demi-finale. En inversant la tendance face au FC Barcelone sur sa pelouse, les hommes de Luis Enrique ont acquis un succès historique dans l’histoire du club de la capitale mais aussi du football français. Retour sur les coulisses de la célébration.

Au Stade Monjuic de Barcelone, c’est près de 3 000 supporters du Paris Saint-Germain qui ont pris place dans le parcage visiteurs, dont 1 500 membres du Collectif Ultras Paris. Ces derniers ont effectué un long trajet de 14h en bus pour se rendre en Catalogne. Concernant le déplacement, RMC Sport nous explique : « Des supporteurs qui ont eu du mal, pour certains, à avoir des places pour ce quart de finale retour dans attendu. Pour les autres, récupérer leurs billets a pris un peu plus de temps que d’habitude. Et par conséquent, le voyage a été organisé presque à la dernière minute. Un contexte que les joueurs de l’effectif parisien n’ignoraient pas avant ce choc continental« . Une donnée dont avait donc connaissance le PSG et ses joueurs, à l’image des célébrations incessantes au pied du parcage visiteurs. Pour le retour à Paris, les supporters du PSG sont remontés dans le car aux alentours de 1h30 du matin, pour les 14h de route : « Certains fans ont même dû prendre un jour de congé supplémentaire pour profiter pleinement de ce quart de finale de C1« , relatent nos confrères d’RMC Sport.

« Mbappé a été le leader indiscutable de l’équipe »

S’il a été le joueur qui a largement été pointé du doigt après la défaite du match aller (2-3), Kylian Mbappé a activement participé à la qualifications des siens en demi-finale grâce à un doublé. Le numéro 7 du PSG se savait scruté et « tenait à montrer un tout autre visage sur ce match retour« . Une performance qui lui a value les éloges de son coach en conférence de presse d’après match : « Mbappé a été le leader indiscutable de l’équipe. C’est la pression qu’il a exercée avec Ousmane et Bradley qui a fait qu’on a pressé à cinq. Quand Mbappé est leader par l’exemple, l’équipe est beaucoup plus forte […] Chapeau ! C’était ce que nous voulions tous. C’est la preuve qu’il peut montrer l’exemple, et quand Kylian le fait, nous sommes largement meilleurs« .

La victoire d’un groupe, une victoire collective, est aussi imagée par Gonçalo Ramos. Le comportement du Portugais au bord de la pelouse, à l’échauffement, est aussi souligné par nos confrères d’RMC Sport : « Resté de longues minutes sur le bord du terrain mais finalement sans entrer en jeu, Gonçalo Ramos était incertain pour le match après avoir été légèrement touché en fin de semaine à l’entraînement. Dimanche il avait encore des douleurs mais était apte à jouer ce mardi soir. A l’arrivée, Luis Enrique ne l’a pas utilisé mais l’ancien du Benfica était prêt à tout donner si besoin« .

Le retour au vestiaire

Une fois le coup de sifflet final donné par Istvan Kovacs, les joueurs du Paris Saint-Germain, le banc, Luis Enrique et son staff, tous les Rouge & Bleu se rendent au pied du parcage visiteurs et célèbrent la victoire et la qualification sous les yeux de leurs supporters. Dans cet élan de joie et célébration, le président Nasser Al-Khelaïfi est lui aussi allé à la rencontre des 3 000 parisiens présents à Barcelone afin de les applaudir. En rentrant au vestiaire ensuite, Ousmane Dembélé, élu homme du match par l’UEFA, a largement été chambre par ses coéquipiers. Auteur d’une belle prestation, le capitaine Marquinhos a été le premier à se lancer dans une danse « pendant que Kylian Mbappé et Achraf Hakimi refaisaient la rencontre« . Le président du PSG et son coach, dans le même temps, tombaient dans les bras l’un de l’autre. Nasser Al-Khelïfi a ensuite prononcé un discours d’une quinzaine de minute, l’occasion pour le dirigeant qatari de faire part de sa fierté de son groupe plein de conviction, qui avec cette mentalité pourra réaliser de grandes choses.

Privé d’une partie des célébrations dans le vestiaire du PSG, Bradley Barcola a répondu à l’obligation de du contrôle antidopage pendant que Kylian Mbappé était au cœur de la joie Rouge & Bleu. L’attaquant français a ensuite été répondre aux questions des journalistes en zone mixte, l’occasion pour lui de souligner sa fierté d’être parisien, et de vivre ce genre de soirées avec le club de la capitale de son pays. La présence du champion du monde 2018 face à la presse, il n’en fallait pas davantage pour exciter les journalistes espagnols qui ont vu leurs questions sur l’avenir du numéro 7 du Paris Saint-Germain balayées d’un revers de main par le principal intéressé, qui a fini par répondre par un simple « ciao » en quittant les lieux. Sur son chemin, Kylian Mbappé a croisé Xavi, le deux hommes se sont donné une accolade puis un court échange a eu lieu. Pour leur retour et l’atterrissage à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, les Parisiens ont été accueillis par leurs supporters, pour finir la nuit en folie, et dormir des étoiles plein les yeux.