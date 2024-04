LDC – Les dates des demi-finales dévoilées

Mardi soir, le PSG s’est imposé contre le FC Barcelone (1-4) et a validé sa qualification en demi-finale. Les dates des deux rencontres contre le Borussia Dortmund ont été dévoilées.

Comme on se retrouve. Après avoir éliminé deux clubs espagnols, le FC Barcelone pour le PSG et l’Atlético de Madrid pour le Borussia Dortmund, les deux équipes vont s’affronter en demi-finale. Elles s’étaient affronté en phase de poules en début de saison avec un succès du PSG au Parc des Princes (2-0) et un match nul au Signal Iduna Park (1-1) qui avait permis au club de la capitale de se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions, en terminant deuxième derrière les Allemands.

A voir aussi : Barcelone / PSG : les chiffres de la qualification parisienne

Deux affrontements début mai

Chacun battu à l’aller, le PSG et le Borussia Dortmund ont réussi à renverser la tendance, à l’extérieur pour les Rouge & Bleu, et à domicile pour le BVB, pour se retrouver en demi-finale et s’affronter pour une place pour la finale à Wembley le 1er juin prochain. Si on connaissait l’affiche, on ne connaissait pas encore les dates de la double confrontation. Ce jeudi matin, l’UEFA a dévoilé la programmation des demi-finales. Le Borussia Dortmund recevra le PSG le 1er mai prochain, alors que la manche retour – au Parc des Princes – se déroulera six jours après, le mardi 7. Pour rappel, l’autre demi-finale oppose le Real Madrid, qui a éliminé Manchester City, le tenant du titre, lors de la séance de tirs au but, et le Bayern Munich, qui s’est défait d’Arsenal après sa victoire à l’Allianz Arena.