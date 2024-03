A peine le tirage au sort effectué et l’affiche PSG / FC Barcelone annoncé, tous les paramètre sont analysés. En ce sens, la revue d’effectif est obligatoire à un peu moins d’un mois du choc.

Pour le match aller des quarts de finale de Ligue des Champions, le PSG va donc recevoir le FC Barcelone au Parc des Princes le 9 ou 10 avril prochain. Une rencontre à laquelle ne prendra pas part Achraf Hakimi, d’ores et déjà suspendu. En ce qui concerne le FC Barcelone, les blessures de Pedri, Gavi et de Jong sont à surveiller au cours des trois prochaines semaines afin de savoir si les milieux de terrain seront présents ou pas. Toutefois, un facteur est d’ores et déjà acté et à prendre en compte pour aborder la manche aller, les joueurs menacés de suspension. Un paramètre qui conditionnera la physionomie du match pour Xavi, tant ses joueurs sont nombreux à avoir la suspension pour le match retour au dessus de la tête. En effet, Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Ronald Aurojo, Joao Felix, Ferran Torres, et Sergi Roberto pourraient ne pas disputer le match retour en cas de carton jaune au Parc des Princes.