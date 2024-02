Pour le compte des huitièmes de finale de C1, le PSG reçoit ce soir (21h sur Canal +) la Real Sociedad. Une rencontre pour laquelle trois joueurs de Luis Enrique sont sous le coup d’une suspension.

Pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et la Real Sociedad, l’UEFA a désigné Marco Guida en tant qu’arbitre principal de la rencontre. L’Italien croisera donc la route des Rouge & Bleu pour la première fois depuis la 3e journée des phases de poules le 19 octobre 2021 entre le PSG et le RB Leipzig. A l’époque, les Rouge & Bleu s’étaient imposés 3 buts à 2. Les Parisiens s’étaient vu accorder deux penaltys transformé par Leo Messi (74′) puis un autre manqué par Kylian Mbappé (90’+4). Face à la Real Sociedad, l’arbitrage de Marco Guida devrait être scruté par Luis Enrique et son staff. En effet, trois joueurs du Paris Saint-Germain sont sous le coup d’une suspension pour le match retour qui se jouera le 5 mars prochain au Stade d’Anoeta : Lucas Hernandez, Manuel Ugarte et Achraf Hakimi. Du côté basque, Igor Zubeldia et Mikel Merino rateront également le match retour en cas de carton jaune ce soir.