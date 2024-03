Le PSG est en quart de finale de Ligue des Champions pour le plus grand bonheur de son président, Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier s’est rendu sur la pelouse après le coup de sifflet final afin de saluer ses supporters, avant de s’exprimer dans le vestiaire de Luis Enrique.

Au milieu de l’euphorie d’une qualification en quart de finale avec toute la tension que peut connaître le PSG en Ligue des Champions, le président Nasser Al-Khelaïfi n’a pas hésité à s’adresser à ses joueurs. En effet, le dirigeant qatari s’est rendu dans le vestiaire de Luis Enrique après le coup de sifflet final de ce Real Sociedad / PSG, selon les informations de nos confrères d’RMC Sport. Ces derniers affirment que le président du Paris Saint-Germain aurait lancé à Kylian Mbappé et ses coéquipiers : « C’est une victoire collective, on est plus fort ensemble« . Un discours axé sur le collectif et l’avenir tant il a qualifié cette victoire à Anoeta comme « riche d’enseignements et de promesses pour l’avenir ». Nasser Al-Khelaïfi aurait poursuivi : « Il n’y a pas de pression sur vous. Vous devez continuer à prendre du plaisir. Écouter l’entraîneur et entretenir l’état d’esprit collectif« , en soulignant le jeunesse du projet du PSG et de son effectif. Le onze aligné par Luis Enrique face à la Real Sociedad est le plus jeune de l’histoire Rouge & Bleu sur la scène européenne.