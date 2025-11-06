LdC : Les prédictions Opta refroidissent les espoirs des clubs français

Après une quatrième journée de Ligue des Champions contrastée pour les clubs français (une seule victoire pour deux défaites), l’institut de statistiques Opta a mis à jour ses prédictions pour la fin de la phase de ligue, et le tableau s’assombrit pour la France.

La défaite du PSG à domicile face au Bayern Munich (1-2) a fait chuter le club de la capitale à la cinquième place au classement, le faisant lâcher son trône. Avec deux défaites en quatre matchs, l’Olympique de Marseille, battu par l’Atalanta Bergame (0-1) et au cœur d’une polémique arbitrale, est désormais hors des places qualificatives. Seule éclaircie, l’AS Monaco a relancé ses chances grâce à une victoire importante en Norvège contre Bodo Glimt (0-1). À mi-parcours, rien n’est techniquement joué, mais les prévisions d’Opta publiées ce jeudi dressent un constat difficile pour les clubs de Ligue 1.

Le PSG dans le Top 8, les autres clubs de Ligue 1 à la peine

Malgré la défaite et un calendrier piégeux, le PSG de Luis Enrique, avec neuf points sur douze possibles, semble toujours en mesure d’assurer sa place dans le Top 8. Opta estime que le club terminerait à la sixième position du classement de la phase de ligue. Un classement qui n’est pas idéal en vue des nouvelles règles de l’UEFA : seules les deux premières équipes bénéficieront de l’avantage de disputer tous leurs matchs retour à domicile en phase à élimination directe (Arsenal et le Bayern Munich sont les favoris annoncés). La bonne nouvelle pour les supporters parisiens est que le PSG conserve tout de même 10,22 % de chances de remporter la victoire finale le 30 mai à Budapest.

Le top 8 selon Opta

Arsenal

Bayern Munich

Manchester City

Liverpool

Inter Milan

PSG

Real Madrid

Newcastle

Pour les autres clubs français, la situation est plus complexe. Grâce à sa victoire en Norvège, l’AS Monaco remonte à la 20e place dans les prédictions finales d’Opta et se verrait attribuer 70,26 % de chances de se qualifier pour les barrages. En revanche, c’est la terrible désillusion qui attend l’OM. Actuellement 25e et première équipe non-qualificative après trois défaites en quatre matchs, le club phocéen bouclerait sa saison européenne à une décevante 28e place selon les prévisions. L’espoir de soulever le trophée reste infime (0,07 %) pour les protégés de Roberto De Zerbi.

Le calendrier pour les clubs français en C1

PSG : reçoit Tottenham, va à Bilbao, va au Sporting, reçoit Newcastle

Monaco : va à Paphos, reçoit Galatasaray, va au Real, reçoit la Juventus

OM : reçoit Newcastle, va à l’Union Saint-Gilloise, reçoit Liverpool, va à Bruges

