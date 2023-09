Le PSG et le Borussia Dortmund lancent leur campagne de Ligue des Champions ce mardi soir. À cette occasions, les supporters borussens seront très nombreux à garnir les travées du Parc des Princes.

Malgré la désillusion rencontrée face à l’OGC Nice vendredi dernier (2-3, 5e journée de Ligue 1), le PSG se doit de remonter sur le pont et ce, dès ce mardi soir. Les joueurs de Luis Enrique accueillent, en effet, le Borussia Dortmund pour ouvrir leur phase de poule de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé et ses partenaires feront donc face à leur premier test de leur saison qui a démarré en dents de scie d’un point de vue des résultats et du jeu proposé.

Un match sous tension à prévoir entre le PSG et Dortmund ?

Une confrontation d’ailleurs placée à plutôt hauts risques puisque les fans allemands seront au nombre de 2000 à se présenter au Parc des Princes. Mais surtout, selon RMC, 300 à 400 Ultras feront également partie du voyage ainsi que des hooligans. C’est notamment pour cela que ce PSG – BVB est placé 3 sur 5 en termes de risques par la DNLH.