Le PSG a hérité du FC Barcelone pour son quart de finale de Ligue des Champions. Pour son retour à ce stade de la compétition après deux d’absence, le club de la capitale croisera le fer avec un adversaire qui aura marqué de son emprunte l’histoire récente Rouge & Bleu.

Les histoires à raconter autour de ce choc à venir en quart de finale de Ligue des Champions sont nombreuses à raconter. Entre les rancœurs sportives, les chemins qui se (re)croisent ou encore la nécessité d’un côté comme de l’autre de redorer son blason sur la scène européenne, cette double confrontation entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone s’annonce épique. La première histoire concerne celui qui sera un véritable facteur X de cet affrontement : Luis Enrique. Le technicien espagnol, sur le banc Rouge & Bleu depuis l’été dernier, parvient à glaner des résultats on ne peut plus satisfaisants en étant encore en course sur tous les tableaux, vainqueur du Trophée des Champions, et dans un fauteuil confortable à la tête du championnat. C’est donc après sept années que Luis Enrique retrouvera le FC Barcelone pour leur jouer un mauvais tour cette fois. Après avoir tout gagné en Catalogne, l’ancien sélectionneur de La Roja jouera à nouveau un rôle majeur dans une double confrontation entre le PSG et le FC Barcelone, cette fois-ci du côté parisien. Largement pointé du doigt dans le paysage médiatique en France, le technicien espagnol est pourtant un grand artisan des résultats glanés par le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Par ailleurs, Luis Enrique affrontera Xavi, son homologue barcelonais, qu’il a eu sous ses ordres au cours de ses trois saisons passées sur le banc Blaugrana. Un match dans le match qui sera on ne peut plus intéressant tant les hommes se connaissent depuis de longues années.

Laver l’affront …

L’histoire des confrontations entre le PSG et le Barça reste marquée par celles de 2017 et 2021. Il y a sept ans, après une victoire 4-0 au Parc des Princes, les Parisiens s’inclinent 6-1 face aux Catalans et sont humiliés et éliminés en huitième de finale de Ligue des Champions. Le match qui démocratisera le terme « remontada » dans le monde du football. Quatre an plus tard, lors de la campagne 2020/2021 de C1, les deux clubs se croisent à nouveau et cette fois-ci le PSG l’emporte 1-4 en Catalogne au match aller avant de concéder le nul (1-1) au Parc des Princes pour le match retour. Ce quart de finale sera donc l’occasion pour les deux clubs de laver l’affront de ces dernières saisons.

Le FC Barcelone de son côté espère laver l’affront en dehors des terrains. En effet, si le football est sans aucun doute un sport on ne peut plus politisé, le soft power que représentent les gros dossiers sur le marché des transferts font également l’histoire entre le Barça et le PSG. C’est en ce sens que les transferts de Neymar (2017) et Lionel Messi (2021) représentent de véritables rancœurs du côté de la Catalogne contre le club de la capitale.

Si Luis Enrique va retrouver Xavi, son ancien joueur au FC Barcelone, l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, s’apprête à lui aussi à des retrouvailles. L’international français va faire son retour en Catalogne quelques mois après son transfert pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a payé au cours de l’été 202 sa clause libératoire d’un montant de 50 millions d’euros, et le champion du monde 2018 a donc quitté le Barça après six saisons passées en Blaugrana.