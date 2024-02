LdC : L’historique du PSG en huitième de finale

Le PSG s’apprête à jouer la rencontre la plus importante de sa saison jusque-là. Le temps est venu pour la révolution entamée au cours de l’été 2023 de se concrétiser par des résultats sportifs, en venant à bout de la Real Sociedad pour ce huitième de finale.

Le Paris Saint-Germain est devenu un habitué de la Ligue des Champions. En effet, le club de la capitale a participé à douze campagnes européennes consécutives, au cours desquelles le huitième de finale, à minima, a toujours été assuré. Cependant, le PSG a connu un véritable choc et tournant dans son histoire européenne avec la remontada lors de sa campagne 2016/2017. Un huitième de finale face au FC Barcelone qui a permis au club de la capitale de connaître le meilleur comme le pire. En effet, au match aller au Parc des Princes, le PSG l’emporte 4-0 avec un récital face aux Blaugrana, avant de s’effondrer au match retour en s’inclinant 6-1, prenant ainsi la porte de sortie de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. Depuis, le bilan du Paris Saint-Germain en 1/8 de C1 n’est pas positif pour les Rouge & Bleu avec un bilan à ce stade de la compétition de quatre victoires, un match nul et sept défaites. Avant ce triste épisode, depuis l’arrivée de QSI à la tête du club, le PSG dressait un bilan on ne peut plus positif au premier tour des phases à éliminations directes de LdC : cinq victoires et trois matchs nuls.

Ce soir (21h sur Canal +) sur la pelouse du Parc des Princes, la nouvelle ère du PSG sous les houlette de Luis Enrique, a l’occasion d’améliorer ce bilan et confirmer une page tournée dans l’histoire récente du club de la capitale.

Historique des huitièmes de finale avant la remontada

Saison 2012/2013

Valence 1 – 2 PSG

PSG 1 – 1 Valence

Saison 2013/2014

Bayer Leverkusen 0 – 4 PSG

PSG 2 – 1 Bayern Leverkusen

Saison 2014/2015

PSG 1 – 1 Chelsea

Chelsea 2 – 2 PSG

Saison 2015/2016

PSG 2 – 1 Chelsea

Chelsea 1 -2 PSG

Historique des huitièmes de finale depuis 2017/2018

Saison 2017/2018

Real Madrid 3 – 1 PSG

PSG 1 – 2 Real Madrid

Saison 2018/2019

Manchester United 0 – 2 PSG

PSG 1 – 3 Manchester United

Saison 2019/2020

Dortmund 2 – 1 PSG

PSG 2 -0 Dortmund

Saison 2020/2021

FC Barcelone 1 – 4 PSG

PSG 1 – 1 FC Barcelone

Saison 2021/2022

PSG 1 – 0 Real Madrid

Real Madrid 3 – 1 PSG

Saison 2022/2023

PSG 0 – 1 Bayern Munich

Bayern Munich 2 – 0 PSG

Saison 2023/2024

PSG ? – ? Real Sociedad

Real Sociedad ? – ? PSG

Sur le plan individuel, un homme est au centre de toutes les attentes et attentions pour la rencontre face à la Real Sociedad : Kylian Mbappé. Le numéro 7 du PSG dresse lui aussi un bilan pour les matchs aller de huitièmes de finale de Ligue des Champions plutôt positif. En effet, depuis 2017, l’attaquant français a disputé six manches aller en 1/8, comptant six buts. Le champion du monde 2018 est resté muet au cours de deux matchs aller de huitième de C1 : En 2018 face au Real Madrid, puis en 2020 face au Borussia Dormtund.

