Le PSG affrontera le Milan AC lors de la prochaine phase de poule de la Ligue des Champions. À cette occasion, les frères Hernandez se feront face.

C’est un sacré clin d’œil du destin qui se présente aux frères Hernandez. Alors que Lucas a rejoint le PSG cet été, le Milan AC, le club de Théo, se retrouve au sein de la même poule de Ligue des Champions que le PSG. Une confrontation attendue avec grande impatience, comme les deux hommes l’ont confié auprès de Téléfoot ce dimanche matin.

Ce sera un moment fort dans l’Histoire de la famille

Lucas Hernandez a d’abord évoqué l’importance de cette compétition, avant de se pencher plus précisément sur l’opposition face à son frère et coéquipier en Équipe de France. « La Ligue des Champions, c’est une compétition que tous les supporters parisiens veulent. C’est à nous de bien démarrer cette compétition (…) Quand j’ai vu qu’on allait s’affronter, je l’ai appelé direct. On ne s’est jamais affrontés. Mais jouer contre ton frère, dans un match de Ligue des Champions, C’est incroyable. Cela sera un moment fort dans l’Histoire de la famille. Je vais demander aux coach de me mettre à droite pour pouvoir être face à lui (rire) ».