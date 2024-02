LdC : L’UEFA désigne l’arbitre pour PSG / Real Sociedad

Le PSG s’apprête à recevoir la Real Sociedad pour le compte des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Pour l’occasion, l’UEFA a désigné l’arbitre qui officiera ce mercredi 14 février (21h sur Canal +) sur la pelouse du Parc des Princes.

A deux jours de l’important huitième de finale aller au Parc des Princes pour le PSG qui reçoit la Real Sociedad, l’UEFA a désigné le corps arbitral qui officiera pour cette rencontre. En tant qu’arbitre principal, c’est l’Italien Marco Guida qui sera au sifflet. A 42 ans, l’arbitre a dirigé trois matchs de Ligue des Champions cette saison : Lens – Arsenal (2-1), Manchester United – Copenhague (1-0) et Antwerp – FC Barcelone (3-2). Pour son quatrième rendez-vous de la plus prestigieuse des compétitions européennes en 2023 / 2024, Marco Guida retrouvera donc le Paris Saint-Germain. En effet, ce dernier a été au sifflet lors de la 3e journée des phases de poules le 19 octobre 2021 entre le PSG et le RB Leipzig. A l’époque, les Rouge & Bleu s’étaient imposés 3 buts à 2. Les Parisiens s’étaient vu accorder deux penaltys transformé par Leo Messi (74′) puis un autre manqué par Kylian Mbappé (90’+4). Pour ce PSG / Real Sociedad, Marco Guida sera assisté par Ciro Carbone et Giorgio Peretti. Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par Fabio Maresca. A la vidéo, Paolo Valeri et Aleandro Di Paolo seront devant les images de la rencontre.