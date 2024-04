Le 10 avril dernier, le FC Barcelone s’est imposé (2-3) au Parc des Princes face au PSG. Pour ce match aller des quarts de finale de Ligue des Champions, près de 2 000 supporters catalans ont garnis le parcage visiteurs. Cependant, le comportement de ceux-ci cause aujourd’hui du tort à leur club.

L’UEFA a communiqué les décisions prises à l’encontre du FC Barcelone à la suite du comportement de ses supporters le 10 avril dernier dans la parcages visiteurs du Parc des Princes. Ces derniers ont fait usage d’engins pyrotechniques, et se sont rendus coupables de dégradation. Ajouté à cela, les Catalans présents à Paris pour la victoire de leur équipe lors du match aller (2-3), ont été pointés du doigts pour des saluts nazis. Au total, l’UEFA sanctionne le FC Barcelone d’une amende de 2 000€ pour les fumigènes et feux d’artifices, et 5 000€ pour les dégradations dans les travées du Parc des Princes. Pour cette dernière amende, il faudra ajouter le prix des réparations pour le Paris Saint-Germain. Concernant les gestes racistes réalisés dans le parcage visiteurs, l’UEFA a frappé le plus fort. La plus haute instance du football européen sanctionne le FC Barcelone d’une amende de 25 000€. A cette sanction financière, il faudra cette fois-ci ajouter la fermeture de son parcage visiteurs pour un match avec sursis. Une sanction qui tombe grâce à des vidéos ayant circulées montrant des signes nazis et imitations de singes faits par les supporters catalans.