LDC : Mats Hummels se moque du PSG et pique Kylian Mbappé

Après le match nul du PSG face à Newcastle, les joueurs du Borussia Dortmund ont compris que cette dernière journée allait être décisive pour garder la première place du groupe. Mats Hummels en a profité pour envoyer un pique à Kylian Mbappé.

Au cœur d’un groupe F sous haute tension où Paris, Newcastle et l’AC Milan se disputent la qualification, le Borussia Dortmund est déjà qualifié. Vainqueur face aux Italiens hier soir (1-3), les Allemands peuvent déjà penser au futur dans la compétition. Mais attention, les concurrents ne sont pas loin derrière. Avec ce point arraché en toute fin de match face à Newcastle, le PSG peut espérer prendre la première place du groupe en cas de succès en terres allemandes lors de la dernière journée. Une rencontre qui s’annonce électrique, si on en écoute les premiers retours venant du club allemand.

Mats Hummels ne digère pas la première manche

Le plus dur reste à venir pour Dortmund et le PSG qui vont se confronter pour l’ultime rencontre pour la qualification de 13 décembre prochain. Un face à face déjà lancé par Mats Hummels qui ne s’est pas gêné d’envoyer le premier pique vers Kylian Mbappé. En direct à la télévision allemande, le défenseur central s’est d’abord renseigné sur le résultat de la rencontre au Parc des Princes : « Ils ont quand même marqué ? Je voulais nous féliciter maintenant que nous sommes définitivement premiers. » a-t-il demandé au présentateur. « 98e minute, penalty de Mbappé« lui a alors été annoncé. Avec les mauvais souvenirs de la première manche perdue à Paris (2-0) et un penalty discutable, le joueur de 34 ans s’est empressé de narguer les Parisiens : « J’espère qu’il est justifié ce penalty au moins cette fois… » a-t-il balancé en rigolant. De quoi définitivement lancer la rencontre.