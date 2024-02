LDC – Mikel Oyarzabal incertain pour le match contre le PSG

Mercredi soir, le PSG affronte la Real Sociedad en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Très affaibli, le club basque pourrait devoir faire sans son capitaine contre le PSG.

Si le PSG peut compter sur un groupe quasiment au complet à quatre jours du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad au Parc des Princes, on ne peut pas dire la même chose du côté du club basque. Lors de ces derniers matches, la Real perdait au moins un joueur sur blessure à chaque fois. Le week-end dernier, lors du match nul et vierge entre la Real Sociedad et Gérone, Mikel Oyarzabal avait dû quitter ses partenaires en toute fin de match en raison d’un choc au genou. Il n’avait pas participé à la demi-finale aller de la Coupe du Roi contre Majorque mercredi soir (0-0).

Encore le genou gonflé hier

Ce samedi après-midi (16h15), l’actuel septième de Liga reçoit Osasuna dans le cadre de la 24e journée du championnat espagnol, dernier match avant le déplacement au Parc des Princes pour y défier le PSG lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Avant cette rencontre, Imanol Aguacil, le coach de la Real a donné des nouvelles de son capitaine, des nouvelles pas rassurante. « Oyarzabal évolue plus lentement que prévu, ce fut un coup très fort« , dans des propos relayés par BeIN Sports. Meilleur buteur de l’équipe basque avec 12 buts toutes compétitions confondues, il avait encore le genou gonflé hier. Il est donc incertain pour la rencontre contre le PSG. Au Parc des Princes, la Real Sociedad pourrait être privé de son capitaine, donc, mais également d’Artiz Elustondo, Sheraldo Becker, Kieran Tierney et Alvaro Odriozola.