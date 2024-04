LdC : Nasser Al-Khelaïfi à table avec Joan Laporta

Avant le choc des ces quarts de finale retour entre le FC Barcelone et le PSG, le président du club de la capitale honorera un rendez-vous traditionnelle en Catalogne. Ce qui n’a pas été le cas il y a une semaine à Paris.

Depuis plusieurs saisons maintenant, les relations entre le PSG et le FC Barcelone sont froides tant à cause du passif sur le terrain qu’en coulisse avec le marché des transferts. Cependant, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi ne dérogera pas aux traditions lorsqu’un club en reçoit un autre sur la scène européenne, et déjeunera avec son homologue Joan Laporta, président du club catalan. Organisé ce mardi midi, le rendez-vous se fera au restaurant Via Veneto, à Barcelone, selon les indiscrétions de nos confrères de L’Equipe. La semaine passée à Paris, Nasser Al-Khelaïfi n’a pu honorer ce déjeuner traditionnel, tant celui-ci est tombé le jour de l’Aïd, fête de la rupture du mois du Ramadan.