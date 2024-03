Amputé de nombreux défenseurs centraux face à l’AS Monaco, Luis Enrique pourrait récupérer Marquinhos et Danilo Pereira face à la Real Sociedad.

À J-2 du huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad, Luis Enrique pourrait récupérer deux éléments importants dans le secteur défensif. Si Presnel Kimpembe et Milan Skriniar continuent d’occuper l’infirmerie, ils ont été rejoints ces derniers jours par deux autres défenseurs centraux : Marquinhos et Danilo Pereira. L’international brésilien souffre du mollet depuis le 17 février et a manqué les deux dernières rencontres face au Stade Rennais (1-1) et l’AS Monaco (0-0). De son côté, le Portugais a eu une alerte à la cuisse à l’entraînement à la veille du déplacement en Principauté et n’a pas fait le voyage avec ses coéquipiers. Mais bonne nouvelle pour les Rouge & Bleu, les deux Parisiens devraient être aptes pour le déplacement à Anoeta le 5 mars.

Danilo Pereira et Marquinhos testeront leurs sensations dimanche et lundi

Comme le rapporte Le Parisien, le PSG espère pouvoir compter sur ses deux défenseurs centraux pour cette rencontre face à la Real Sociedad et les journées de dimanche et lundi seront suivies avec attention. Les deux joueurs testeront leurs sensations pour être sûr de leur présence pour ce déplacement en Espagne. « Les derniers échos émanant du Campus PSG sont positifs. » Concernant le capitaine parisien, il devrait retrouver l’entraînement collectif ce dimanche dans l’espoir de figurer dans le groupe qui défiera le club basque mardi, rapporte LP. « Dans l’entourage du club parisien, on est optimiste pour le défenseur brésilien qui souffre du mollet depuis le déplacement à Nantes il y a 15 jours. »

Le retour de Danilo Pereira n’est pas exclut non plus. L’international portugais a passé des examens qui ont écarté une indisponibilité longue durée. « Il reste incertain mais le staff qui ne prendra aucun risque pense qu’il y a une chance qu’il puisse être de la partie », précise le quotidien francilien. Concernant Marco Asensio, des nouvelles devraient tomber dans les heures à venir. L’Espagnol avait quitté ses partenaires en première période face à l’AS Monaco en raison d’une douleur à la jambe droite.