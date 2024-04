LdC : Où en est le BVB avant d’affronter le PSG ?

Pour le compte des demi-finales de Ligue des Champions, le tableau de la compétition offre au PSG une double confrontation face au Borussia Dortmund. A deux semaines du début de celle-ci, zoom sur l’état des lieux du côté de la Rhénanie du Nord-Westphalie.

Lors du tirage au sort des quarts de finales de Ligue des Champions, le tableau de la compétition était décrit pas de nombreux observateurs comme à la portée du Paris Saint-Germain. C’est également ainsi que se présente le Borussia Dortmund face au club de la capitale en demi-finale. En effet, l’actuel cinquième de Bundesliga est un adversaire dont pourrait se défaire le PSG pour se hisser pour la deuxième fois de son histoire en finale de Ligue des Champions. En championnat, le BVB compte 56 points à égalité avec le RB Leipzig. En 29 rencontres, les hommes d’Edin Terzic dressent un bilan de 16 victoires, 8 matchs nul et 5 défaites. Face au top 6 de son championnat (Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Stuttgart, RB Leipzig et Eintracht Francfort) le Borussia Dortmund n’affiche pas un bilan positif avec 5 défaites, 2 victoires et 2 nuls. Par ailleurs, la dernière place qualificative en Ligue des Champions pour la saison prochaine avec le nouveau format, reste à pourvoir entre le RB Leipzig et le Borussia Dortmund, qui s’affronteront le 27 avril prochain, à trois jours de la demi-finale aller face au Paris Saint-Germain. Au classement, Stuttgart, troisième, a su creuser l’écart en mettant ses poursuivants à 7 points, à 5 matchs de la fin de la saison en Bundesliga.

Le classement en Bundesliga

1- Leverkusen – 79 points (champion)

2- Bayern Munich (63 points)

3- Stuttgart (63 points)

4- RB Leipzig (56 points)

5- Borussia Dortmund (56 points)

Image : Canal Supporters

Lorsque l’on se penche sur le calendrier et le classement du Borussia Dortmund, on constate donc que les hommes d’Edin Terzic auront encore un objectif à aller chercher en championnat, qui ne leur ai pas promis au vu du mano a mano à mener avec le RB Leipzig pour la quatrième place, dernière qualificative pour la Ligue des Champions. En Coupe d’Allemagne, le BVB a d’ores et déjà pris la porte en s’inclinant face à Stuttgart (2-0) en huitième de finale.

Concernant la revue d’effectif à faire pour le Borussia Dortmund, le capitaine Emre Can et ses coéquipiers composent sans Ramy Bensebaïni jusqu’à la fin de la saison, touché à un ligament interne avec la sélection algérienne. Le latéral gauche est toutefois bien remplacé par Ian Maatsen. Depuis son succès avec la Côte d’Ivoire à la CAN 2024, Sébastien Haller n’est jamais parvenu à retrouver la compétition avec régularité à cause d’une blessure à la cheville. Un autre blessé important, Donyell Malen. L’attaquant néerlandais, touché au genou, a manqué les deux premières semaines de compétition du mois d’avril (vs Bayern Munich, Stuttgart et Atlético Madrid A/R), en disputant entre temps 37 minutes face au Borussia Mönchengladbach à l’occasion de la 29e journée de Bundesliga. Selon les derniers échos de la presse, l’ailier droit était absent de l’entraînement après la qualification acquise pour les demi-finales de Ligue des Champions, et restent incertains pour les prochaines échéances du BVB. Sa récupération et son retour à la compétition seront à surveiller de près. L’ancien du PSV Eindhoven, à égalité avec Niclas Fülkrug, est le meilleur buteur de la saison (TCC) du Borussia Dortmund (13 buts – 5 passes décisives – 35 matchs).

Parmi les joueurs en forme, les quatre offensifs que sont Niclas Fülkrug, Karim Adeyemi, Jadon Sancho ou encore Julian Brandt répondent présents. L’attaquant allemand compte 13 buts et 10 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues, quand l’ailier dresse un bilan de 5 buts et 2 passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues. Arrivé en prêt l’hiver dernier en provenance de Manchester United, l’ailier anglais semble retrouver des couleurs avec un bilan de 2 buts et 2 passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues. S’il fait office d’ancien dans le vestiaire d’Edin Terzic, Julian Brandt est lui toujours au rendez-vous avec un bilan statistique de 9 buts et 14 passes décisives en 39 rencontres toutes compétitions confondues. Outre les chiffres, ces quatre éléments offensifs sont des hommes en forme qui permettent au Boussia Dormtund de ne compter que 3 défaites en 17 matchs (TCC) sur l’année civile 2024, dont des succès prestigieux face au Bayern Munich (0-2 en Bundesliga) ou encore plus récemment face à l’Atlético Madrid, lui permettant de se hisser en demi-finale de C1 face au Paris Saint-Germain. Un adversaire que connaît bien le PSG dans son histoire avec 6 confrontations au total entre les deux clubs, avec un bilan en faveur du club de la capitale : 2 V – 3 N – 1 D.