LdC : Ousmane Dembélé élu joueur de la semaine

Après sa performance sur la pelouse du FC Barcelone ce mardi, Ousmane Dembélé était en course cette semaine pour le titre de joueur des quarts de finale retour. Le numéro 10 du PSG a remporté le titre honorifique aujourd’hui.

Le PSG est parvenu à se hisser en demi-finale de Ligue des Champions après une excellente performance collective. Mais dans le football, même parmi un fort collectif, les individualités sont souvent mises en avant. C’est le cas en Ligue des Champions, qui à chaque journée disputée, voit un joueur remporté le titre honorifique de joueur de la semaine. Pour les quarts de finale retour, Ousmane Dembélé était en lice aux côtés de Julian Brandt (BVB), Joshua Kimmich (Bayern Munich) et Federico Valverde (Real Madrid). Ce vendredi, sur ses réseaux sociaux, l’UEFA annonce que le numéro 10 du PSG remporte le titre de joueur de la semaine. De plus, l’ailier français figure également dans l’équipe type. Pour rappel, le champion du monde 2018 avait été crédité de la note de 8 dans les colonnes de L’Equipe et du Parisien après le match retour sur la pelouse du Stade Montjuic.

Ousmane Dembélé picks up Player of the Week! 🌟@PlayStationEU || #UCLPOTW pic.twitter.com/pUnnpjBAQi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 19, 2024 X : @ChampionsLeague