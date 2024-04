La qualification du PSG en demi-finale de Ligue des Champions continue de mettre ses joueurs en lumière. En effet, deux jours après le succès à Barcelone, Vitinha est nominé pour le but de la semaine, quand Ousmane Dembélé est lui en course pour le titre de joueur de la semaine.

Après sa défaite au Parc des Princes (2-3) au match aller, le PSG est arrivé ce mardi 16 avril sur la pelouse du FC Barcelone en ballotage défavorable. Pour ne rien faciliter, les Catalans ouvrent le score dès la 12e minute, et mettent les Parisiens à deux buts de retard. Cependant, l’exclusion de Ronald Araujo à la 29e minute rend la tâche compliquée pour les hommes de Xavi qui ont donc dû jouer à 10 contre 11 pendant plus d’une heure. Ainsi, à la 40e minute, Ousmane Dembélé surgit au second poteau pour sonner la révolte et égaliser sur ce match retour pour punir son ancien club. Dans une ambiance qui lui est totalement hostile devant des barcelonais qui ne semblent toujours pas avoir accepté son départ, le numéro 10 du PSG parvient à se rendre insubmersible à tout cela et rend une belle copie sur la pelouse du Stade Montjuic. Dans les colonnes de nos confrères de L’Equipe et du Parisien, l’international français a été crédité de la note de 8. Sa prestation lui vaut une nomination pour le titre honorifique de joueur de la semaine en Ligue des Champions, aux côtés de Julian Brandt (BVB), Joshua Kimmich (Bayern Munich) et Federico Valverde (Real Madrid).

Pour voter en faveur d’Ousmane Dembélé, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA : votez !