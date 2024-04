LdC : Quatre Parisiens dans l’équipe type de la semaine

A l’occasion de sa qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions, le PSG voit quatre de ses joueurs se distinguer. De part leur performance sur la pelouse du Stade Monjuic, ces quatre éléments de Luis Enrique ont été récompensés par une place dans l’équipe type de la semaine de l’UEFA Champion’s League.

La victoire et la qualification acquise sur la pelouse du FC Barcelone est historique pour le PSG. Les supporters et observateurs du club de la capitale retiendront la performance collective, mais auront également les souvenirs des copies rendues par les joueurs. Parmi ceux-là, les matchs de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou encore Vitinha resteront dans les mémoires. En effet, ces derniers ont été récompensés en gagnant une place honorifique au sein l’équipe de la semaine de l’UEFA pour les quarts de finale. Dans les colonnes de L’Equipe, les quatre joueurs ont été respectivement notés 8, 8, 6 et 8.

✨ 4 Parisiens sont présents dans l’équipe type de la semaine en LDC :



🇲🇦 Achraf Hakimi

🇵🇹 Vitinha

🇫🇷 Ousmane Dembele

🇫🇷 Kylian Mbappé pic.twitter.com/OYmgDcRSnM — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 18, 2024 X : @CanalSupporters

A noter que dans l’équipe type de la semaine de l’UEFA, le Borussia Dortmund, futur adversaire du PSG en demi-finale, compte trois joueurs : Ian Maatsen, Julian Brandt, et Marcel Sabitzer.