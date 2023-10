Absent des terrains depuis son grave accident de cheval survenu en mai dernier, Sergio Rico sera présent au Parc des Princes lors de la réception de l’AC Milan en Ligue des Champions ce mercredi soir.

Le 28 mai dernier, de passage en Andalousie dans le cadre d’un pèlerinage, Sergio Rico a eu un grave accident de cheval. Passé tout près du pire, le portier parisien est resté plusieurs semaines dans le coma. Aujourd’hui, le dernier rempart parisien, totalement hors de danger, opère sa convalescence avec sérieux. Et si un retour sur les terrains n’est pas encore à l’ordre du jour, il va toutefois faire son retour au Parc des Princes ce mercredi soir. Pour le plus grand bonheur de ses supporters.

Un hommage rendue à la 16e minute de jeu ?

En effet, comme stipulé par ParisNoLimit et confirmé par Le Parisien dans la foulée, Sergio Rico assistera bel et bien à la rencontre entre le PSG et l’AC Milan en tant que spectateur dans les tribune du Parc des Princes. De quoi lui permettre de renouer avec le club de la capitale d’une certaine manière. Mieux, un hommage pourrait même lui être rendu de la part des supporters parisiens afin de saluer le retour de leur joueur et ce, à la 16e minute de jeu. Soit le numéro de son maillot.