LdC – Takefusa Kubo : « Tout est possible »

C’est dans le cadre du huitième de finale retour de C1 entre la Real Sociedad et le PSG que Takefusa Kubo a répondu aux questions des journalistes. L’international japonais est revenu sur les chances de qualifications, sa forme actuelle, ou encore … le dossier Mbappé.

Comment battre le PSG ?

« Nous avons besoin d’avoir une bonne équipe de la Real Sociedad pour lutter contre l’une des meilleures équipes d’Europe. Ce ne sera pas un match facile et j’espère que nous serons dans le rythme« .

Tout est possible

« Nous allons jouer, nous avons hâte de jouer. Tout est possible« .

Le match aller

« Le match aller, la défaite, cela a été un coup dur. Si le PSG a bien joué chez lui, on sait que ça a été un bon match. Pourquoi ne pas y arriver mardi« .

Le message aux supporters de la Real Sociedad

« Qu’ils viennent nous supporter avec confiance, on va tout faire pour sortir un bon match« .

Son adversaire en un contre un

« Je n’analyse pas mon rival direct. Si je suis en forme je peux bien faire. Je veux être en forme mardi et je me concentre sur moi« .

Jouer un match de ce niveau

« La plupart des joueurs ont rêvé de jouer face à une équipe aussi grande chez nous. On espère que cela ne sera pas le dernier match de la saison chez nous« .

Un match semblable à celui face à l’Inter ?

« C’est vrai qu’on a fait deux très bons matchs face à l’Inter. Face au PSG, c’est comme l’Inter et on a besoin de faire encore plus que face à l’Inter« .

Le feuilleton Mbappé

« On n’y pense pas, je ne pense pas que cela change quelque chose. On ne pense pas à ça et nous voulons tout donner ce mardi pour gagner le match« .

Sa forme actuelle

« Je n’ai pas joué contre Séville, je n’ai donc pas d’excuses au niveau de ma forme et de ma condition physique. Si j’avais joué contre Séville j’aurais pu dire que je jouais beaucoup mais ce n’est pas le cas. Je dois tout donner ce mardi, je n’ai pas d’excuses« .