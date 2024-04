LdC – Tension dans le tunnel après Barcelone / PSG

Les joueurs du PSG ont célébré comme il se doit leur qualification face au FC Barcelone, de quoi énerver certains joueurs barcelonais quelques minutes après le coup de sifflet final.

Trois jours après leur belle qualification en demi-finales de Ligue des champions, les joueurs du PSG vont retrouver le chemin de l’entraînement ce vendredi à Poissy. Et les Parisiens ont pu prolonger leur célébration avec les deux jours de repos accordés par Luis Enrique après ce bel exploit. Et ce jeudi, Mundo Deportivo a dévoilé quelques tensions entre les joueurs du PSG et du FC Barcelone dans le tunnel du Stade de Montjuïc juste après la victoire parisienne.

Mbappé : « C’est le football et c’est sur le terrain qu’il faut parler »

Après la célébration avec les supporters parisiens présents dans le parcage, « certains joueurs du PSG ont quitté le terrain très excités et n’ont pas hésité à le montrer, ce qui n’a pas été du goût de certains joueurs du Barça. » Kylian Mbappé a notamment crié : « C’est le football et c’est sur le terrain qu’il faut parler. » Une phrase qui n’a pas plu à certains joueurs barcelonais. « Ils ont interprété sa célébration comme une ‘blague’ et certains joueurs du Barça s’en sont pris à lui. Un attroupement s’est alors formé, avec des insultes, des cris et des bousculades. Entre les joueurs, le personnel technique, les assistants et la sécurité, une mêlée de plus de soixante personnes s’est formée », rapporte MD. Il n’y a pas eu d’agression physique ou de dommages matériels, précise le quotidien espagnol. Après cette qualification en terre catalane, le PSG est toujours en course pour un quadruplé historique tandis que le FC Barcelone devra se contenter d’une saison blanche.