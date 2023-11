LDC : Tous les scénarios possibles pour le PSG

À quelques heures de retrouver les étoiles de la Ligue des Champions, le PSG s’apprête à vivre un match décisif pour la suite de la compétition. Au cœur d’un groupe très étroit, plus personne n’a le droit à l’erreur pour espérer la qualification. En effet, Dortmund, Paris, Milan et Newcastle se talonnent d’un petit point, laissant le suspense plus que jamais à son comble. Mais Luis Enrique et ses hommes ont encore les cartes entre leurs mains, le ticket en or pour continuer la compétition est à disposition pour les Parisiens si la rencontre entre l’AC Milan et Dortmund se conclut en faveur du PSG. Voici les différents scénarios possibles en fonction des résultats du soir.

Si le PSG gagne face à Newcastle…

Et que l’AC Milan gagne contre Dortmund, les Parisiens passeront en tête du groupe mais ne seront pas qualifiés. Le groupe sera tout autant serré, puisque Paris comptera 9 points, Milan 8 points, Dortmund 7 points, et Newcastle 4 points. Tout jouera donc lors de la dernière journée en Allemagne, alors que les Italiens joueront un Newcastle déjà éliminé.

Et que l’AC Milan et Dortmund font match nul, les supporters parisiens pourront dormir tranquille, la tête en huitièmes. En effet, si les deux clubs adversaires s’immobilisent, le PSG sera qualifié pour la suite de la compétition, et sera même en tête du groupe. Avec 9 points, les hommes de Luis Enrique doubleront le BVB et ses 8 points, et s’éloigneront définitivement du Milan AC et ses 6 points (le PSG restera devant les Italiens après leur avantage au score cumulé sur la double confrontation).

Et que Dortmund gagne contre l’AC Milan, le Paris Saint-Germain sera aussi qualifié pour la suite de la compétition. Le Borussia Dortmund garderont leur première place avec 10 points, alors que le PSG occuperont la deuxième place avec 9 points. L’AC Milan restera à 5 petits points.

Si le PSG fait match nul face à Newcastle

Et que l’AC Milan gagne contre Dortmund, le PSG gardera sa deuxième place avec 7 points, et les Italiens passeraient devant avec 8 points. Le Borussia Dortmund égaliserait ainsi les Rouge et Bleu, laissant Newcastle à 5 points. Dans ce cas, un match nul lors de la dernière journée face au BVB suffira pour se qualifier.

Et que l’AC Milan et Dortmund font match nul, le classement n’évoluera pas. Le BVB (8 points) occupera toujours la première place, suivi du PSG (7 points), de l’AC Milan (6 points) et enfin de Newcastle (5 points).

Et que Dortmund gagne contre l’AC Milan, là encore, Paris gardera la seconde place. Le BVB dominera le groupe avec 10 points, le PSG aura 7 points, et l’AC Milan et Newcastle se partageront la place de C3 avec 5 points. La victoire sera obligatoire pour arracher la première place.

Si le PSG perd face à Newcastle

Et que l’AC Milan gagne contre Dortmund, le PSG serait dernier de son groupe. Un coup dur pour les hommes de Luis Enrique qui auront tout de même l’occasion de se rattraper lors de la dernière journée face au BVB où la victoire serait obligatoire. Seul l’AC Milan occuperait la première place avec 8 points, réunissant les trois autres concurrents à 7 points. Le PSG serait le grand perdant au goal-average.

Et que l’AC Milan et Dortmund font match nul, la casse serait limitée, malgré une descente à la troisième place du groupe avec 6 points. le BVB garderait la première place avec 8 points, Newcastle passerait devant le club de la capitale avec 7 points et l’AC Milan collerait les Parisiens, derrière grâce au score cumulé de la double confrontation.

Et que Dortmund gagne contre l’AC Milan, c’est le pire scénario possible. Grâce à cette victoire, le BVB serait automatique qualifié à la première place du groupe. L’AC Milan (7 points), le PSG (6 points) et Newcastle (4 points), se disputeront la qualification en huitièmes de finale.