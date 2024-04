Ce mercredi (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG affronte le FC Barcelone en quarts de finale aller de Ligue des champions. Et l’UEFA a dévoilé l’arbitre de cette rencontre, qui réussit bien aux Rouge & Bleu.

À J-2 du quart de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone, l’excitation commence à monter chez les clubs, supporters et observateurs de football. Après un retour de trêve internationale rythmé, les Rouge & Bleu peuvent désormais pleinement se concentrer sur cette double confrontation face au club catalan. Et pour cette rencontre aller, l’UEFA a dévoilé le nom de l’arbitre de cette rencontre : Anthony Taylor.

À voir aussi : Le message du CUP avant PSG / Barcelone

Un arbitre qui réussit bien au PSG

L’Anglais de 45 ans a déjà arbitré à six reprises le club parisien en C1 pour un bilan de 5 victoire et 1 match nul. Il avait notamment dirigé le huitième de finale retour face aux Azulgrana (1-1) en 2021. En revanche, il a tendance à rapidement distribué les cartons jaunes (36, dont 17 pour le PSG). On rappelle que trois joueurs sont sous la menace d’une suspension à Paris (Lucas Hernandez, Milan Skriniar et Manuel Ugarte) et sept du côté barcelonais (Ronald Araujo, Andreas Christensen, Lamine Yamal, Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Joao Felix et Ferran Torres).

L’expérimenté arbitre anglais sera accompagné par Gary Beswick et Adam Nunn. Robert Jones sera le quatrième arbitre. Enfin, le VAR a été confié à Stuart Attwell et David Coote. Cette saison en Ligue des champions, Anthony Taylor a arbitré trois matches, tous en phase de groupes, dont une rencontre des Catalans : FC Porto – Barcelone (0-1), Real Sociedad – Benfica (3-1) et Feyenoord – Atlético de Madrid (1-3), pour un total de 10 cartons jaunes distribué et 1 carton rouge.

Les matches du PSG arbitrés par Anthony Taylor

Saison 2015-2016 : Paris Saint-Germain / Chakhtar Donetsk (2-0, phase de groupes)

Saison 2019-2020 : Paris Saint-Germain / Real Madrid (3-0, phase de groupes)

Saison 2019-2020 : Paris Saint-Germain / Borussia Dortmund (2-0, 8e de finale retour)

Saison 2019-2020 : Atalanta Bergame / Paris Saint-Germain (1-2, quart de finale)

Saison 2020-2021 : Paris Saint-Germain / FC Barcelone (1-1, 8e de finale retour)

Saison 2022-2023 – Juventus Turin / Paris Saint-Germain (1-2, phase de groupes)