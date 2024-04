Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1), le PSG devait renverser la situation face au FC Barcelone pour espérer se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions. Renversant, les Parisiens se sont qualifiés après une large victoire (1-4).

Le PSG jouait son avenir européen ce mardi soir au Stade de Montjuïc. Après sa défaite 2-3 du match aller, les Rouge & Bleu devaient renverser la situation face au FC Barcelone ce mardi soir en quart de finale retour de Ligue des champions. Pour ce match, Luis Enrique avait décidé de remettre une équipe plus classique avec notamment les retours de Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola dans le onze de départ.

Le résumé du match

Après une bonne entame de match dans le pressing et l’agressivité, le PSG s’est fait punir sur la première incursion du FC Barcelone. Sur le côté droit, Lamine Yamal a trop facilement éliminé Nuno Mendes et a centré en direction de Raphinha. Double buteur à l’aller, le Brésilien est passé devant Achraf Hakimi pour marquer face au but (1-0, 12′). Par la suite, les Parisiens se sont montrés fébriles face au pressing catalan. Robert Lewandowski était proche de doubler la mise après une mauvaise relance de Nuno Mendes, mais la frappe du Polonais est passée au-dessus du but de Gianluigi Donnarumma (20′). Quelques minutes plus tard, le match a basculé en faveur des Rouge & Bleu. Lancé dans la profondeur, Bradley Barcola a été stoppé irrégulièrement par Ronald Araujo, en position de dernier défenseur. L’Uruguayen a logiquement été exclu (29′) d’un carton rouge direct. Une supériorité numérique dont a parfaitement profité le PSG. Après un bon travail de Vitinha pour trouver la faille, le centre de Bradley Barcola a profité au second poteau à Ousmane Dembélé, qui ne s’est pas fait prier pour égaliser face à ses anciens supporters (1-1, 40′). Juste avant la pause, le numéro 10 parisien était proche du doublé mais sa reprise de volée a frôlé le poteau de Marc-André ter Stegen. Les deux équipes ont regagné les vestiaire sur ce score de parité (1-1).

En seconde période, le PSG a parfaitement confirmé sa supériorité numérique. Très rapidement, les Parisiens ont voulu remettre les pendules à l’heure mais ni Achraf Hakimi (48′) ni Fabian Ruiz (51′) n’ont réussi à tromper Marc-André ter Stegen. Finalement, c’est l’homme en forme des Rouge & Bleu qui a lancé le retournement de situation. Sur une frappe lointaine, Vitinha a remis les compteurs à zéro (1-2, 54′). Sous pression, les Barcelonais ont craqué quelques minutes plus tard sur un tacle non-maîtrisé de João Cancelo sur Ousmane Dembélé dans la surface. Le penalty a ensuite été transformé en force par Kylian Mbappé (1-3, 60′). Par la suite, les Rouge & Bleu ont trop laissé le ballon au club catalan. Mais Gianluigi Donnarumma a réalisé un premier arrêt sur une frappe lointaine de Robert Lewandowski (73′) puis Marquinhos a réalisé deux sauvetages héroïques (73′, 88′). En fin de match, sur une action supersonique, le PSG a fini par mettre fin aux minces espoirs des Catalans. Malgré deux parades de Marc-André ter Stegen, Kylian Mbappé, opportuniste, a inscrit un doublé pour offrir du bonheur aux supporters parisiens (1-4, 89′). Un large succès qui permet à un PSG renversant d’éliminer le FC Barcelone et de rejoindre le Borussia Dortmund, vainqueur de l’Atlético de Madrid, en demi-finales de Ligue des champions.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Premier ballon intéressant de Lucas Hernandez dans la profondeur pour Mbappé. Mais c’est trop long pour le Français, bien pris par Cubarsi.

3′ Les Parisiens sont bien rentrés dans leur match, notamment dans le pressing et l’agressivité.

5′ Pour le moment, Lewandowski est bien pris par un Lucas Hernandez agressif.

10′ Les Rouge & Bleu dominent ce début de rencontre avec 75% de possession de balle.

12′ Ouverture du score du FC Barcelone par Raphinha (0-1). Sur le côté droit, Yamal prend trop facilement le meilleur sur Nuno Mendes. Le jeune Barcelonais centre pour Raphinha, qui devance Hakimi et marque face au but.

17′ Sur un corner joué rapidement, Hakimi centre en direction de Mbappé. Mais la tête du Français n’est pas cadrée.

20′ Frayeur dans la défense parisienne. Sur un ballon mal renvoyé par Nuno Mendes, Lewandowski récupère dans la surface mais sa frappe passe au-dessus.

22′ Les Parisiens sont trop fébriles depuis l’ouverture du score de Barcelone.

27′ Première occasion pour le PSG ! Trouvé sur le côté gauche, Barcola centre en direction de Mbappé. La tentative du Français est détournée par ter Stegen.

29′ CARTON ROUGE POUR ARAUJO. Lancé en profondeur, Barcola est stoppé par Araujo en position de dernier défenseur, juste devant la surface.

32′ Sur le coup franc qui suit, la frappe de Dembélé passe au-dessus du but.

34′ Xavi réajuste donc son équipe avec la sortie de Yamal, remplacé par Martinez.

40′ EGALISATIONNNNNNNNNNNNN DU PSG PAR DEMBELE (1-1). Sur un centre de Barcola, Mbappé est trop court mais le ballon arrive sur Dembélé au second poteau qui arme une belle frappe.

40′ Martinez et Mbappé écopent chacun d’un carton jaune après une altercation.

42′ Sur un centre en retrait de Dembélé, Vitinha tente une frappe en première intention à l’entrée de la surface, mais ça passe au-dessus. Les Parisiens sont bien revenus dans la rencontre.

44′ Barcola fait très mal sur son côté gauche. Son centre tir ne trouve pas preneur.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+1 Carton jaune pour Ruiz après après une main dans la visage de Pedri.

45’+3 Dembélé proche du doublé. Sur un centre au second poteau de Nuno Mendes, le numéro 10 parisien tente une reprise de volée, ça flirte avec le poteau droit de ter Stegen.

45’+4 C’est la pause au stade de Montjuïc. Les deux équipes regagnent les vestiaires avec un score de parité (1-1). Après avoir concédé l’ouverture du score par Raphinha, le PSG a profité de sa supériorité numérique, après le carton rouge d’Araujo, pour égaliser par l’intermédiaire de Dembélé.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés. Allez Paris pour une seconde mi-temps de rêve !!!

48′ La frappe vicieuse d’Hakimi est détournée difficilement en corner par ter Stegen.

48′ Sur le corner joué rapidement à deux, Vitinha centre au second poteau, Barcola se manque un peu dans sa reprise, finalement captée par ter Stegen.

50′ Carton jaune pour Lewandowski après avoir mis son bras dans le visage de Lucas Hernandez, qui avait pris le meilleur dans un duel aérien.

51′ Après une belle action construite, Mbappé sert Ruiz, qui s’était projeté vers l’avant. La frappe de l’Espagnol est malheureusement trop croisée.

54′ BUTTTTTTTTTTTTT DE VITINHAAAAAAA (1-2). Sur une frappe lointaine, le Portugais remet les compteurs à zéro.

55′ Dans la foulée, Gündogan touche le poteau. Les Parisiens doivent rester concentrés.

56′ Carton rouge pour le coach barcelonais Xavi, après un coup de pied dans un objet.

58′ PENALTY POUR LE PSG. Cancelo tacle en retard sur Dembélé. Faute logique .

. 60′ BUTTTTTTTTTTT DE MBAPPEEEEEEE (1-3). Le Français transforme le penalty en force.

62′ Carton jaune pour Marquinhos, après une faute sur Lewandowski dans un duel aérien.

64′ Gündogan cherche le penalty après un contact avec Marquinhos. Il n’y a rien. Un adjoint de Xavi prend aussi un carton rouge. Gündogan prend aussi un carton jaune.

68′ Le PSG reprend le contrôle du ballon après cinq minutes de flottement.

69′ Barcola est trop court sur le centre de Mbappé.

73′ Pas attaqué, Lewandowski arme une frappe lointaine, Donnarumma se détend bien et détourne. Le ballon revient sur Ferran Torres, mais Marquinhos fait un très beau sauvetage pour dégager le danger.

76′ Corner pour le PSG après un bon travail de conservation de balle de Nuno Mendes.

76′ Double changement au PSG. Barcola et Ruiz cèdent leur place à Asensio et Lee.

77′ Raphinha prend le meilleur sur la défense parisienne mais heureusement sa frappe est trop croisée ensuite.

80′ Nouveau changement pour le PSG. Zaïre-Emery cède sa place à Ugarte.

82′ Double changement à Barcelone aussi. Cancelo et De Jong cèdent leur place à Fermin et Felix.

85′ Heureusement que Lewandowski est hors-jeu sur un coup-franc, parce que Donnarumma avait manqué sa sortie et l’a percuté.

88′ Excellente défense de Marquinhos sur une attaque barcelonaise.

88′ Changement pour le PSG. Légèrement touché, Dembélé est remplacé par Kolo Muani.

89′ BUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MBAPPE (1-4). Après une action confuse avec un double arrêt de ter Stegen, Mbappé récupère le ballon et trompe le portier d’une frappe imparable. LE SOULAGEMENT POUR LES PARISIENS.

90′ Sept minutes de temps additionnel.

90’+1 Carton jaune pour Donnarumma.

90’+3 ter Stegen empêche Mbappé d’inscrire un triplé.

90’+6 Carton jaune pour Raphinha pour contestation.

90’+7 Carton jaune pour Fermin aussi pour une faute sur UGARTE.

90’+7 LES PARISIENS L’ONT FAIT. En profitant parfaitement de leur supériorité numérique en seconde période, le PSG a renversé le FC Barcelone sur le score de 1-4. Les Rouge & Bleu affronteront le Borussia Dortmund en demi-finales de Ligue des champions.

Feuille de match FC Barcelone / PSG

Quarts de finale retour de Ligue des champions – Stade : Stade de Montjuïc – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Foot et RMC Sport 1 – Arbitre principal : Istvan Kovacs – Arbitres assistants : Vasile Florin Marinescu et Ovidiu Artene – Quatrième arbitre : Horatiu Fesnic – VAR : Marco Fritz et Bastian Dankert – Buts : Raphinha (12′), Dembélé (40′), Vitinha (54′), Mbappe (60′, s.p, 89′) – Cartons : Araujo (rouge, 29′), Mbappé (40′), Martinez (40′), Ruiz (45’+1), Lewandowski (50′), Marquinhos (62′), Gündogan (65′), Donnarumma (90’+1), Raphinha (90’+7).