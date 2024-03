LdC : Un retour important à l’entraînement du FC Barcelone

A près de deux semaines du choc des quarts de finale de Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone, les revues d’effectifs continuent de se faire de part et d’autre. Entre la trêve internationale, les suspensions, les blessures et les méformes, Parisiens et Catalans surveillent leurs éléments de près.

A l’approche du quart de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone qui se jouera au Parc des Princes le 10 avril prochain (21h sur Canal +), l’effectif catalans est scruté depuis le tirage au sort du côté des Parisiens. C’est dans ce contexte que les blessures de Frenkie de Jong, Gavi ou encore Pedri au milieu de terrain ont été soulignées. Cependant, à deux semaines du début de la double confrontation et au sortir de la trêve internationale, le FC Barcelone a publié des photos de son entraînement du jour sur lesquelles y figure Pedri.

À J-13 de PSG / Barça, Pedri a fait son retour sur les terrains d’entraînement ce jeudi.

Le milieu barcelonais a travaillé individuellement 🇪🇸



📸 @FCBarcelona pic.twitter.com/E6Rqwf4Ymj — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 28, 2024 X : @CanalSupporters

L’internationale espagnol, touché à l’ischio depuis le 4 mars dernier semble donc avoir fait son retour sur la pelouse de La Ciutat Esportiva Joan Gamper. Reste à savoir si le milieu de terrain s’est entraîné seul, avec le groupe, a effectué la séance dans son entièreté ou pas. Toutefois, après plus d’un mois sans avoir joué, Pedri pourrait au mieux, arriver le 10 avril prochain au Parc des Princes en manque de rythme.