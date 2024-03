Pour la saison prochaine, la Ligue des Champions fait peau neuve avec une nouvelle formule, qui engendre une nouveau tirage au sort. La technologie devrait faciliter la tâche à la fin de l’été 2024.

Ce vendredi 15 mars, le tirage au sort pour la suite de la Ligue des Champions se tiendra et concernera évidement le PSG qui attend le nom de son futur adversaire en quart de finale. Une actualité qui en fait naître une autre avec l’annonce qui concerne le tirage au sort des phases de poules de C1 pour la saison 2024/2025. Ce dernier évoluera en même temps que la nouvelle formule de la compétition. En effet, selon le journaliste Kaveh Solhekol pour Sky Sport, c’est avec l’aide d’un ordinateur que le tirage au sort se fera désormais. Pour expliquer cela, des tests ont été effectués par l’UEFA, qui ont rendu comme verdict qu’il aurait fallu entre 3 et 4 heures pour effectuer le tirage en l’état, et nécessitant 900 boules. C’est donc avec l’aide d’un ordinateur que ce dernier sera effectué, de manière hybride. Des équipes seront tirées au sort, et l’ordinateur complètera le tirage. Au total, le tirage au sort devrait durer 35 minutes, soit le même temps qu’actuellement.