Ce mercredi soir, le PSG accueillait la Real Sociedad en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Une manche aller à bien négocier pour les Rouge & Bleu. Une victoire obtenue grâce à une meilleure seconde période.

C’est le jour J. Après deux mois d’attente, le PSG retrouvait la Ligue des champions ce mercredi soir avec la réception de la Real Sociedad en huitième de finale aller. Avant la confrontation retour le 5 mars prochain, les joueurs de Luis Enrique devaient prendre une option pour la qualification. Et pour cette rencontre, le technicien espagnol avait réservé une surprise dans son onze de départ avec la titularisation de Lucas Beraldo au poste de latéral gauche en lieu et place de Lucas Hernandez. Préservé face au LOSC, Kylian Mbappé était bien titulaire en attaque.

Le résumé du match

Dans un premier acte avec beaucoup de déchets technique, le PSG a grandement déçu. Rapidement mis en danger par le pressing intense des Basques, les Parisiens sont pourtant les premiers à se procurer la première occasion de la rencontre. Après une perte de balle de Martin Zubimendi au milieu de terrain, Ousmane Dembélé lance directement Kylian Mbappé dans la profondeur, mais le numéro 7 des Rouge & Bleu bute sur Alex Remiro (6′). Par la suite, les joueurs de Luis Enrique ont encore montré un grand déchet technique sans trouver de solutions face à la Real Sociedad. Et les Basques, porté par Take Kubo qui a mis en difficulté Lucas Beraldo, ont grandement gêné les Parisiens. Sur un centre du Japonais, André Silva voit sa tête passer de peu à côté du poteau de Gianluigi Donnarumma (22′). Mais la plus grosse occasion des Txuri-urdin arrive avant la pause. La frappe puissante de Mikel Merino touche la transversale du portier parisien. Un PSG décevant regagne les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

En seconde période, la domination espagnole était toujours présente mais le match s’est débloqué grâce à un homme au centre des attentions ces dernières semaines : Kylian Mbappé. Sur un corner d’Ousmane Dembélé, Marquinhos dévie le ballon au second poteau. Le numéro 7 du PSG surgit et trompe de près Alex Remiro (1-0, 58′). Un but qui a complètement changé la physionomie du match et l’attitude des Parisiens, libérés d’un poids. Quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé était proche d’un doublé mais il a vu sa frappe puissante être détournée par le portier basque sur la transversale (63′). Et finalement, les Rouge & Bleu ont fait le break. Après un incroyable travail d’Ousmane Dembélé pour sortir du pressing adverse, Fabian Ruiz sert Bradley Barcola sur son côté gauche. Sur une double accélération, l’international Espoir français élimine Hamari Traoré avant de s’arracher pour tromper Alex Remiro d’un pointu (2-0, 70′). Un but qui donne une bouffée d’air frais au PSG. Un score qui restera inchangé jusqu’au coup de sifflet final. Avec ce succès 2-0, les Parisiens prennent une option pour la qualification avant le match retour à Anoeta le 5 mars prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!!

1′ Première frappe pour la Real Sociedad après 35 secondes de jeu. Après un duel aérien perdu par Marquinhos, Barrenetxea tente sa chance de loin mais ça passe à côté.

5′ Après une bonne possession du ballon, le ballon revient sur Ruiz qui tente une frappe lointaine. Mais ça passe largement au-dessus.

6′ Première grosse occasion pour le PSG ! Après une perte de balle de Zubimendi, Dembélé lance directement Mbappé dans la profondeur. Mais la frappe du numéro 7 parisien est détournée par Remiro.

11′ Dommage. Mbappé était proche de contrôler le long ballon de Marquinhos.

15′ Beau sauvetage de Marquinhos pour dégager un centre.

16′ Pas mal de déchets technique de la part du PSG après un quart d’heure de jeu.

18′ Petite série de dribbles de Kubo devant Beraldo, qui arrive ensuite à se mettre en position de frappe. Mais la tentative du Japonais manque de puissance et de précision.

22′ Kubo centre en direction d’André Silva. La tête du Portugais passe de peu à côté du poteau de Donnarumma.

25′ Lancé en profondeur par Hakimi, Dembélé se présente devant Remiro mais sa frappe touche le petit filet extérieur. Le Français était de toute façon signalé en position de hors-jeu.

30′ Le PSG n’arrive pas à trouver de solution face au pressing de la Real Sociedad.

34′ La tête de Barcola passe au-dessus.

35′ Carton jaune pour Le Normand après une faute sur Dembélé. Le Français avait réalisé un gros rush en éliminant plusieurs joueurs.

38′ Le PSG commence à reprendre le dessus dans le contrôle du ballon.

41′ Belle intervention défensive de Danilo pour dégager un centre dangereux de Kubo.

45′ Une minute de temps additionnel

45′ La frappe puissante de Merino touche la transversale de Donnarumma !!!

45’+1 C’est la pause au Parc (0-0). Sans génie et en manque d’imagination, un PSG décevant regagne les vestiaires.

45′ La seconde période débute avec aucun changement des deux côtés. Les Parisiens devront montrer un autre visage et surtout moins de déchet technique.

49′ Après un décalage de Vitinha, Hakimi centre à ras de terre pour Mbappé, mais le Français écrase trop sa frappe et Remiro capte le ballon sans problème.

53′ Les Basques enchaînent les corners en ce début de seconde période.

55′ Barcola obtient en corner après s’être arraché sur son accélération sur le côté gauche.

58′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0) DE MBAPPE. Sur un corner de Dembélé, Marquinhos dévie au second poteau pour Mbappé qui surgit pour tromper Remiro de près.

61′ Le but a clairement libéré les Rouge & Bleu qui se lâchent plus offensivement.

63′ Mbappé touche la transversale de Remiro. Le portier basque a détourné la frappe puissante du Français sur son montant.

64′ Dembélé fait très mal sur son côté droit.

67′ Les Basques s’en sont bien sortis face au pressing haut et intense du PSG.

67′ Belle intervention de Marquinhos en défense pour dégager un centre.

70′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG. Après un excellent travail de Dembélé pour se sortir du pressing, Ruiz sert Barcola sur le côté gauche. L’international Espoir français progresse balle au pied, accélère, élimine Hamari Traoré et trompe Remiro d’un pointu.

71′ Double changement pour le PSG. Danilo Pereira cède sa place à Lucas Hernandez. Tout juste buteur, Barcola est remplacé par Asensio.

72′ Avec ces changements, Beraldo est repositionné dans l’axe pour laisser le couloir gauche à Lucas Hernandez tandis que Dembélé passe à gauche et Asensio occupe l’aile droite.

82′ Dembélé, encore brillant, cède sa place à Kolo Muani.

85′ La belle frappe d’Asensio est captée par Remiro.

87′ Après une belle conservation de balle de Mbappé, le PSG se procure une nouvelle occasion sur une transition. Mais Kolo Muani ne cadre pas sa frappe.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+4 C’est terminé au Parc des Princes (2-0). Dans une seconde période de meilleure facture, le PSG s’impose 2-0 grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et Bradley Barcola et prend une belle option pour une qualification avant son match retour le 5 mars prochain.

Feuille de match PSG / Real Sociedad

Huitièmes de finale aller de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus / RMC Sport 1 – Arbitre principal : Marco Guida – Arbitres assistants : Ciro Carbone et Giorgio Peretti – Quatrième arbitre : Fabio Maresca – VAR : Paolo Valeri et Aleandro Di Paolo – Buts : Mbappé (58′), Barcola (70′) – Cartons : Le Normand (35′), H.Traoré (90’+1)