LdC : Xavi craint les suspensions face au PSG

A quelques heures du coup d’envoi du match retour entre le FC Barcelone et le PSG, la conférence de presse d’avant-match de Xavi s’est tenue. L’occasion pour le coach catalan d’évoquer les suspensions, le onze titulaire ou encore son homologue, Luis Enrique.

Les suspensions

« Les pertes de Christensen et de Sergi Roberto seront remarquées, c’est dommageable pour nous. Parce qu’il y a des moments dans le match où l’on a besoin d’une chose ou d’une autre. Les suspensions nous font mal. La clé pour demain sera de se comporter en équipe. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes et faire preuve de solidarité pour atteindre les demi-finales. Si nous sommes une équipe, nous aurons les moyens d’atteindre les demi-finales« .

Les éloges pour Luis Enrique

« Pep Guardiola ou Luis Enrique ? Avec Luis Aragonés, ce sont les trois entraîneurs qui m’ont le plus marqué », a répondu l’entraîneur du FC Barcelone. Maintenant que je pense à eux en tant qu’entraîneur, ce sont ceux dont je me souviens le plus. Quand je pense à ce que je dois faire, je me souviens d’eux trois. Ils m’ont marqué et c’est ma réalité ».

L’apport de Pedri et Gündogan au milieu pour le match retour

« Je les aime tous les deux près de la surface. Je les imagine avec le ballon dans les pieds, créant le danger ou en train de faire la dernière passe. C’est leur grande qualité, ce sont des joueurs très similaires. Ils peuvent temporiser ou donner de la vitesse à notre jeu. Ce sera un match difficile pour les milieux de terrain Nous allons faire face à l’une des équipes les plus intenses. Si Gündogan et Pedri ont de l’espace et du temps, nous aurons beaucoup à jouer ».

Le retour de Dembélé à Barcelone

« Le retour de Dembélé à Barcelone ? J’ai regretté son départ, il était dans un moment extraordinaire. Mais je ne lui en veux pas. Je le saluerai. J’ai beaucoup de respect et d’estime pour lui« .

Le retour d’Achraf Hakimi

« Achraf Hakimi ? Luis Enrique et le PSG ont tellement d’options … . Il faut avoir une structure claire en défense et en attaque, indépendamment de ce que fait l’adversaire »

L’allant offensif de Luis Enrique

« Je n’ai jamais vu un seul match d’une équipe de Luis Enrique où celle-ci n’attaque pas. Il n’a jamais spéculé. Demain, ce sera encore moins le cas ».