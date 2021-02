Le Barça optimiste pour le retour de Piqué et Araujo face au PSG (Sport)

Le PSG et le FC Barcelone s’affrontent dans deux jours dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Les deux équipes n’ont pas été épargnées par les blessures. Le PSG en attaque avec Neymar et Angel Di Maria et le FC Barcelone en défense avec Gerard Piqué, Ronald Araujo ou bien encore Sergi Roberto. Mais selon les informations de Sport, le Barça est optimiste pour les deux premiers cités. Les deux joueurs se sont testés ce dimanche à l’entraînement et pourraient postuler à une place dans le groupe barcelonais dans la perspective de l’affrontement face aux Franciliens. L’Uruguayen (22 ans) semble s’être remis de son entorse de la cheville gauche face au Betis il y a une semaine. Ce dernier pourrait même passer par une infiltration pour pouvoir jouer et gommer la douleur mardi soir, assure le média sportif.