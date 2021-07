Le Barça sous la pression du PSG avec Lionel Messi

Un des meilleurs joueurs de l’histoire du football est libre contractuellement depuis six jours. Il s’appelle Lionel Messi, il est le capitaine de l’Argentine occupé par la Copa América et il stresse actuellement Barcelone où il n’a pas prolongé. “Tout va bien, calmez-vous” a lancé Joan Laporta, le président du Barça, ce mardi devant le siège du club. Intégrer le salaire de Leo Messi est un casse-tête pour le club. Mais le dirigeant a voulu faire savoir qu’il était sur la bonne voie malgré la pression sur les comptes Azulgrana. La crainte en Catalogne est aujourd’hui de voir La Pulga partir au PSG ou à Manchester City. Le Barça a déjà lâché six joueurs pour alléger sa masse salariale, mais c’est insuffisant. Il faudrait vendre Philippe Coutinho ou Antoine Griezmann, baisser les salaires de Sergio Busquets et Jordi Alba… “Au cas où Messi ne continuerait pas à Barcelone, tout indique qu’il pourrait signer au PSG“, juge El Desmarque (version Barcelone). “Le club parisien est attentif à la situation de l’Argentin depuis des mois, surtout depuis son intention de partir il y a près d’un an. Peu d’équipes peuvent se permettre de payer le salaire de Leo, mais le PSG en fait partie et il est le grand favori pour le signer.” Barcelone stresse.