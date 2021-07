Vers une titularisation de Paredes face à la Colombie, Di Maria sur le banc

Quelle sélection rejoindra le Brésil en finale de la Copa America 2021 ? Opposée à la Colombie en demi-finales de la compétition (dans la nuit de mardi à mercredi à 03h00 sur L’Equipe Live), l’Argentine voudra s’offrir ce choc face à la Seleção Brasileira. Et pour cette rencontre face aux Colombiens, le sélectionneur de l’Albiceleste – Lionel Scaloni – pourrait une nouvelle fois mettre sur le banc Ángel Di María, selon la composition probable dévoilée par Tyc Sports. Lionel Messi, Lautaro Martínez et Nicolás González devraient former l’attaque des vice-champions du Monde 2014. Concernant l’autre Parisien, Leandro Paredes, il pourrait débuter la rencontre face aux Cafeteros. Il serait être accompagné au milieu par l’ancien du PSG, Giovani Lo Celso, et Rodrigo De Paul.

: E.Martínez – Lucero, Pezzella, Otamendi, Acuña (ou Tagliafico) – De Paul, (ou G.Rodríguez), Lo Celso – Messi, L.Martínez, N.González. XI probable Colombie : Ospina – Muñoz, Mina, Sanchez, Tesillo – Cuadrado, Barrios, Cuéllar, Díaz – Muriel, Zapata.