Le Bayern Munich réclame de l’argent pour libérer Nagelsmann

Avec la fin d’aventure de Christophe Galtier, le PSG va accélérer dans les prochaines heures pour Julian Nagelsmann mais devra aussi négocier avec son ancien club, le Bayern Munich.

Le PSG veut donner un nouvel élan à son projet. Après seulement une saison sur le banc parisien, Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur des Rouge & Bleu la saison prochaine. Une information confirmée par de nombreux médias ce mardi mais pas encore officialisée par le club. Et à ce jour, un nom tient la corde pour prendre la succession du technicien français, Julian Nagelsmann. Libre depuis son éviction du Bayern Munich en mars dernier, le coach allemand de 35 ans doit rencontrer les dirigeants du PSG ce mercredi, selon L’Equipe. Mais, le club parisien doit également négocier avec son ancien club.

Le Bayern Munich demanderait entre 8 et 10M€

En effet, même s’il a été évincé par le club bavarois il y a quelques mois, Julian Nagelsmann est encore sous contrat pendant trois saisons avec le Bayern Munich, avec un salaire de 8M€ par an. Une méthode assez courante dans le monde du football afin d’éviter de payer des indemnités de départs. Ainsi, les dirigeants parisiens devraient s’asseoir autour d’une table avec leurs homologues allemands avant de finaliser le deal, rapporte L’Equipe. Et selon le tabloïd munichois, TZ, le Bayern Munich demanderait une somme entre 8 et 10M€ aux Rouge & Bleu pour libérer définitivement Julian Nagelsmann de son contrat. Reste désormais à savoir si les dirigeants parisiens pourront se montrer persuasifs pour réduire cette somme. Pour rappel, l’été dernier, l’OGC Nice réclamait 10M€ pour racheter les deux dernières années de contrat de Christophe Galtier. Finalement, après plusieurs jours de négociations, le champion de France avait déboursé moins de 5M€ pour le technicien français.