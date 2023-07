Le Bayern Munich sort du silence au sujet de Kane

Le PSG souhaite s’offrir un attaquant de pointe de haut niveau lors de ce mercato estival. Plusieurs noms ont été avancés, dont celui d’Harry Kane. Le Bayern, qui s’intéresse aussi à lui a évoqué ce dossier par le biais d’Uli Hoeness.

Le PSG compte renforcer son attaque lors de ce mercato estival avec l’achat d’un ailier droit et d’un attaquant de pointe de haut niveau. Pour ce dernier poste, plusieurs noms sont avancés, Victor Osimhen, Harry Kane, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos ou bien encore Dusan Vlahovic. En ce qui concerne l’international anglais (29 ans), le PSG n’est pas seul sur le dossier puisque le Bayern Munich en a fait sa priorité. Le joueur, qui a encore un an de contrat à Tottenham, souhaiterait changer d’air cet été et aurait comme seul souhait de rejoindre le club allemand.

« Il a très clairement signalé que sa décision était prise »

Interrogé sur le dossier Harry Kane par le journaliste de Sport 1, Kerry Hau, Uli Hoeness, dirigeant du Bayern Munich s’est montré assez clair. « Il a très clairement signalé que sa décision était prise. S’il tient parole, nous le signerons. Tottenham devra abandonner, nous devons obtenir un prix demandé par Levy. » Pour rappel, le PSG aimerait doubler les Bavarois dans ce dossier même si cela semble très compliqué en raison de la volonté du meilleur buteur de l’histoire des Spurs. Les dirigeants parisiens pourraient se tourner vers d’autres pistes, Dusan Vlahovic étant le nom qui revient avec insistance ces dernières heures dans l’actualité mercato des Rouge & Bleu. Il a également Randal Kolo Muani, dont la piste a récemment été relancé, notamment en raison des exigences de l’UEFA de joueurs formés en France dans la liste du PSG pour la Ligue des Champions.