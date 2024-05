Le Borussia Dortmund surclasse Augsbourg avant le PSG

Trois jours après avoir battu le PSG en demi-finale aller de la Ligue des champions, le Borussia Dortmund jouait contre Augsbourg ce samedi. Et cela n’a été qu’une formalité pour le BVB.

Contrairement au PSG, qui ne joue pas entre les deux demi-finales de la Ligue des champions, le Borussia Dortmund était sur le terrain ce samedi après-midi dans le cadre de la 32e journée de Bundesliga. Pour cette rencontre contre Augsbourg, Edin Terzic avait décidé de largement faire tourner son effectif, avec le seul Kobel comme titulaire contre le PSG et ce samedi. Le BVB va offrir un très beau spectacle à son public, menant 4-1 au bout de 35 minutes. Les buteurs du Borussia se nomment Youssoufa Moukoko, qui s’est offert un doublé (4e, 30e), Donyell Malen (20e) et Marco Reus (34e), qui a annoncé son départ du club à l’issue de son contrat cet été après douze ans au club. Augsbourg avait réduit l’écart à la 32e par l’intermédiaire de Vargas.

A voir aussi : PSG / BVB – Les raisons de croire en la qualification en finale

Un festival de but avant le PSG

La seconde période est moins prolifique, même si Kobel va réaliser une magnifique claquette sur une tête sur un corner (61e). Le Borussia Dortmund va ensuite réussir à encore aggraver le score par l’intermédiaire de Felix Nmecha (5-1, 65e). Plus rien ne sera marqué, le Borussia Dortmund s’offre sa plus large victoire de la saison et fait le plein de confiance avant de retrouver le PSG, au Parc des Princes, mardi soir en demi-finale retour de la Ligue des champions. Edin Terzic a en plus pu faire souffler ses cadres.