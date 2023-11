Avant le retour du PSG avec un gros programme, les internationaux parisiens vont disputer les derniers matches de sélection de cette année 2023.

Samedi dernier, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Stade de Reims (0-3) et a pris les commandes de la Ligue 1. Désormais, plusieurs internationaux disputeront des matches aux quatre coins du monde avec leur sélection. Au total, 16 Parisiens sont concernés par cette trêve internationale de novembre avec des enjeux diverses. En Europe, la France, le Portugal et l’Espagne ont déjà obtenu leur ticket pour l’Euro 2024. Un billet que tenteront de valider l’Italie de Gigio Donnarumma et la Slovaquie de Milan Skriniar durant cette dizaine de jours. En dehors du continent européen, les sélections vont débuter (Corée du Sud, Maroc) ou poursuivre (Uruguay, Brésil) les éliminatoires à la Coupe du monde 2026.

France (Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani)

Samedi 18 novembre à 20h45 : France – Gibraltar (9e journée des qualifications à l’Euro 2024, à Nice)

(9e journée des qualifications à l’Euro 2024, à Nice) Mardi 21 novembre à 20h45 : Grèce – France (10e journée des qualifications à l’Euro 2024, à Athènes)

Portugal (Vitinha et Gonçalo Ramos)

Jeudi 16 novembre à 20h45 : Portugal – Liechtenstein (9e journée des qualifications à l’Euro 2024, à Vaduz)

(9e journée des qualifications à l’Euro 2024, à Vaduz) Dimanche 19 novembre à 20h45 : Portugal – Islande (10e journée des qualifications à l’Euro 2024, à Lisbonne)

Espagne (Fabian Ruiz)

Jeudi 16 novembre à 18h : Chypre – Espagne (9e journée des qualifications à l’Euro 2024, à Limassol)

(9e journée des qualifications à l’Euro 2024, à Limassol) Dimanche 19 novembre à 20h45 : Espagne – Georgie (10e journée des qualifications à l’Euro 2024, à Valladolid)

Italie (Gianluigi Donnarumma)

Vendredi 17 novembre à 20h45 : Italie – Macédoine du Nord (9e journée des qualifications à l’Euro 2024, à Rome)

(9e journée des qualifications à l’Euro 2024, à Rome) Lundi 20 novembre à 20h45 : Ukraine – Italie (10e journée des qualifications à l’Euro 2024, à Leverkusen)

Slovaquie (Milan Skriniar)

Jeudi 16 novembre à 20h45 : Slovaquie – Islande (9e journée des qualifications à l’Euro 2024, à Bratislava)

(9e journée des qualifications à l’Euro 2024, à Bratislava) Dimanche 19 novembre à 20h45 : Bosnie-Herzégovine – Slovaquie (10e journée des qualifications à l’Euro 2024, à Zenica)

Brésil (Marquinhos)

Vendredi 17 novembre à 1h00 : Colombie – Brésil (5e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026, à Barranquilla)

(5e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026, à Barranquilla) Mercredi 22 novembre à 1h30 : Brésil – Argentine (6e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026, à Rio de Janeiro)

Uruguay (Manuel Ugarte)

Vendredi 17 novembre à 01h00 : Argentine – Uruguay (5e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026 – à Buenos Aires)

(5e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026 – à Buenos Aires) Mercredi 22 novembre à 00h30 : Uruguay – Bolivie (6e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026 – à Montevideo)

Maroc (Achraf Hakimi)

Mardi 21 novembre à 20h00 : Tanzanie – Maroc (2e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026 – à Dar es Salaam)

Corée du Sud (Lee Kang-In)

Jeudi 16 novembre à 20h00 : Corée du Sud – Singapour (1ère journée des qualifications à la Coupe du monde 2026, à Séoul)

(1ère journée des qualifications à la Coupe du monde 2026, à Séoul) Dimanche 19 novembre à 21h00 : Chine – Corée du Sud (2e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026, à Shenzhen)

France U21 (Bradley Barcola)

Vendredi 17 novembre à 20h30 : Autriche – France (4e journée des qualifications à l’UEFA U21 Championship Slovakia 202, à Ried im Innkreis)

(4e journée des qualifications à l’UEFA U21 Championship Slovakia 202, à Ried im Innkreis) Lundi 20 novembre à 18h30 : France – Corée du Sud (match amical, au Havre)

Italie U21 (Cher Ndour)