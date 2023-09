Le calendrier des U19 pour la Youth League

À moins d’une semaine du retour de la Youth League, l’UEFA révèle le calendrier des U19 du PSG pour la compétition européenne.

C’est la rentrée pour les Titis Parisiens ! Si les championnats ont déjà repris, c’est la plus belle des compétitions qui fait son retour la semaine prochaine. Et qui dit retour de la Ligue des Champions, dit aussi retour de sa petite soeur, la Youth League. Et comme le veut la tradition, les groupes se forment en miroir avec les groupes de la Ligue des Champions. Alors pas surprise, le PSG, tête d’affiche du groupe F, affrontera Dortmund, l’AC Milan et Newcastle.

Le calendrier dévoilé

Alors que le premier match approche, l’UEFA a dévoilé aujourd’hui le calendrier complet de la phase de groupes :

PSG – Dortmund : mardi 19 septembre à 16h, Camp des Loges

Newcastle – PSG : mercredi 4 octobre à 16h, Gateshead International Stadium

: mercredi 4 octobre à 16h, Gateshead International Stadium PSG – AC Milan : mercredi 25 octobre à 14h, Camp des Loges

AC Milan – PSG : mardi 7 novembre à 14h, Centro Sportivo Vismara

: mardi 7 novembre à 14h, Centro Sportivo Vismara PSG – Newcastle : mardi 28 novembre à 14h, Camp des Loges

Dortmund – PSG : mercredi 13 décembre à 16h, Dortmund-Brackel

À noter que les réceptions se joueront au Camp des Loges, et non à Poissy, pour manque de tribunes au bord du terrain du Campus.