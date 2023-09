Julian Draxler accepte de rejoindre le Qatar

Le mercato du PSG sonne encore un grand coup, Julian Draxler dit oui au Qatar et devrait rejoindre Al-Ahli pour plus de 20 millions d’euros.

Après de longues semaines d’attente et de flou sur son avenir, Julian Draxler devrait finalement quitter Paris. Selon les informations de Florian Plettenberg, l’Allemand de 29 ans a accepté de signer un contrat jusqu’en 2025 avec Al-Ahli. Nouveau gros transfert en faveur du PSG qui devrait encaisser un chèque supérieur à 20 millions d’euros sur cette vente.

❗️Excl. News #Draxler: The 29 y/o has now decided to join Al-Ahli SC in 🇶🇦!



✔️ Contract until 2025

✔️ Probably more than €20m transfer fee!



➡️ Turnaround in the last hours …

➡️ … after rejecting the offer from Al-Ahli on Saturday and choosing to stay in Paris for family… pic.twitter.com/tW4LqQkG6x