Dans un match complètement fou, le PSG s’est incliné en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-3). Les Parisiens devront aller chercher la qualification sur la pelouse du Stade de Montjuïc.

Le PSG recevait le FC Barcelone ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions. Après un début de match maîtrisé, le PSG s’est fait surprendre par un but de Raphinha. Le PSG a réussi à retourner le match en trois minutes avec des buts d’Ousmane Dembélé et Vitinha. Mais il n’a pas réussi à tuer le match et s’est fait punir par un nouveau but de Raphinha et Christensen (2-3). Au micro de Canal Plus, Marquinhos a évoqué les petits détails qui ont fait basculer le match.

« Ce sont des détails qui font la différence »

« Un résultat logique ? Non, je ne pense pas. On a eu des difficultés, mais c’est normal parce que c’est une équipe de très haut niveau en face. Personne ne s’attendait à un match facile. Ce qui s’attendait à un match facile, ils ne connaissent pas l’équipe de Barcelone. C’est un match qui a été un peu trop ouvert. Je pense que c’est pour ça que l’on a été en difficulté, on a essayé de les presser. On a été très haut avec des individuels en défense. Eux, ils se sont entraînés pour casser cette ligne directement sur Lewandowski. Ils l’ont très bien fait. C’est comme ça qu’ils nous ont mis en difficulté. Après, dans le jeu, ils ont eu un milieu de terrain qui a bien tenu le ballon, qui a fait tourner le ballon d’un côté à un autre. On a eu des bons moments dans le match, surtout en début de deuxième mi-temps. C’est vrai que ce sont des détails qui font la différence. Un but sur un corner, un dans le dos. C’est des petits détails que l’on ne peut pas accepter pour le match retour. »

« Il faudra aller là-bas et chercher cette victoire »

Le capitaine du PSG s’est ensuite projeté sur le match retour. « On va parler de ça dans la semaine, le coach va analyser ça et va faire des ajustements comme il le fait toujours. De mon point de vue, il faut que l’on fasse attention à cette passe qui casse des lignes, même avec le gardien. On était très haut et sur une passe, ils arrivaient à casser toute cette ligne de pression. C’est surtout ça là-bas qu’il faudra améliorer. Après, rien n’est joué. On connaît nos forces. À la Real Sociedad, on est allé chercher ce résultat. Il faut aller là-bas et faire la même, tout donner parce qu’il n’y a pas de choix. Il faudra aller là-bas et chercher cette victoire. »

En zone mixte, le capitaine du PSG a été questionné sur la prestation de Kylian Mbappé. Le défenseur central n’a pas voulu accabler son coéquipier. « Je ne suis pas là pour juger mes coéquipiers. Nous, on peut s’en parler dans le vestiaire. S’il a été moins précis ce soir, c’est peut-être parce que le ballon n’est pas arrivé au bon moment, au bon timing, défend Marquinhos dans des propos relayés par RMC Sport. Je n’aime pas analyser personnellement une performance. Je pense que l’équipe peut faire beaucoup mieux. Si l’équipe est mieux, les individualités vont s’en sortir après. »