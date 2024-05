Le CUP lance un appel au peuple parisien avant PSG / BVB

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1), le PSG devra renverser la situation face au Borussia Dortmund en Ligue des champions. Et les Parisiens pourront compter sur leurs supporters.

Après sa défaite (1-0) lors de la demi-finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, le PSG devra impérativement renverser la tendance pour espérer valider son ticket pour la finale de la compétition le 1er juin prochain. Et les joueurs de Luis Enrique pourront compter sur le soutien de leurs supporters au Parc des Princes.

« Soyons tous acteurs et emmenons notre club vers de nouveaux sommets »

Et à J-1 du match, le Collectif Ultras Paris a envoyé un message mobilisateur à tous les supporters parisiens. « Nous appelons TOUT LE PEUPLE PARISIEN à ne faire qu’un seul corps et à porter fièrement ses couleurs dès le début de la semaine. Notre ferveur et notre folie doivent se propager dans toute la ville jusque dans les travées du Parc des Princes, car le Paris Saint-Germain, c’est le club de chaque Parisien. Soyons tous acteurs et emmenons notre club vers de nouveaux sommets! », a déclaré le collectif d’ultras parisiens via son compte X. Le CUP attend également un soutien sans faille de la part des supporters au Parc des Princes : « Notre soutien sera sans faille et notre stade de légende sera un volcan qui galvanisera nos joueurs et terrifiera notre adversaire du soir, de l’avant-match jusqu’au coup de sifflet final, et ceci quel qu’en soit le score ! » Pour renverser la tendance, le PSG pourra donc compter sur le soutien de tout le peuple parisien.