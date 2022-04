En marge de la 34e journée de Ligue 1, le PSG accueillera le RC Lens dans son antre du Parc des Princes. Un choc qui ne verra malheureusement pas les supporters sang et or donner de la voix pour encourager leur équipe. En effet, la préfecture de Paris a décidé d’interdire ce déplacement jugé à hauts risques par les instances. Une situation qui a eu le don de mettre en colère le Collectif Ultras Paris. Dans un communiqué pour le moins cinglant publié ce jour, le CUP a fait part de son mécontentement et des actions qu’ils comptent mettre en œuvre d’ici au 23 avril prochain.

« Une nouvelle fois, un arrêté préfectoral interdira des supporters adverses de se rendre au Parc des Princes. Cette fois, il s’agira des Lensois. Une nouvelle fois, le préfet de Paris se basera sur des faits farfelus pour priver les supporters sang et or de vivre leur passion… Pourtant, au match aller, ces mêmes Lensois, alors que nous étions nous-mêmes interdits de déplacement, étaient venus aux côtés de notre avocat témoigner au tribunal administratif qu’il n’y avait aucune animosité entre nous ! Une nouvelle fois, la liberté des supporters est bafouée. Nous ne pouvons nous taire devant tant de mépris et d’incompétences qui tuent le football populaire à petit feu. Il serait temps que les préfets prennent enfin leurs responsabilités et prennent exemple sur les pays voisins où les supporters adverses se déplacent par milliers de manière concertée, dans le dialogue avec les pouvoirs publics. Pourquoi, en France, n’y arrivons-nous pas ? Pourquoi l’interdiction de déplacement est devenue l’outil le plus utilisé par les préfets ? Pourquoi le dialogue entre les autorités, les clubs et les associations de supporters est au point mort ? Nous ne pouvons pas tolérer ces interdictions de déplacements et soutiendrons les actions juridiques de l’ANS afin de voir suspendu cet arrêté liberticide. »