Le PSG a quasiment validé son titre de champion de France suite à son succès difficile face à l’OM ce dimanche soir (2-1, 32e journée de Ligue 1). Désormais, avec une fin de saison où le but principal sera d’observer quelques jeunes pousses sortir du lot, enfin on l’espère, le tout est de se projeter sur l’exercice prochain et sur le mercato estival qui approche. En ce sens, plusieurs pistes reviennent avec insistance au sein de la rubrique transfert.

Le noms le plus évoqué est, sans nul doute, celui de Paul Pogba. En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, l’international tricolore ne devrait pas parapher de nouveau bail avec les Mancuniens. De son côté, le PSG se trouve sur les rangs depuis de longs mois et serait même en pôle. Problème, depuis quelques semaines, cette rumeur a tendance à se faire légèrement moins persistante. Et ce jour, Sky Sport nous indique que les concurrents du club parisien dans ce dossier commenceraient, doucement mais sûrement, à bouger leurs pions. Ainsi, le Real Madrid et la Juventus auraient pris contact avec les représentants du joueur et devraient faire une première proposition incessamment sous peu. Le média britannique explique en outre que si La Pioche a très certainement disputé ses dernières minutes sous la tunique des Red Devils face à Liverpool ce mardi soir, il ne serait pas impossible de le voir fouler les pelouses de Premier League la saison prochaine, mais avec un tout autre club…