Après 14 mois d’absence causés par sa blessure survenue lors de l’Euro 2021, Marie-Antoinette Katoto a effectué son retour avec le PSG en septembre dernier. Aujourd’hui, l’attaquante retrouve l’Equipe de France pour la rassemblement de cette fin du mois de novembre, l’occasion de prendre du temps pour un entretien accordé à nos confrères de Radio France.

La gestion de sa longue période d’absence

« J’ai vraiment pris mon temps, je me suis vraiment beaucoup écoutée. En vrai, c’est passé assez vite (sourires). Il y a eu des bons et des moins bons moments, mais je ne veux garder que de bons souvenirs de cette période« .

Qu’avez-vous appris sur vous ?

« J’ai appris à encore plus écouter mon corps. J’ai aussi beaucoup appris sur le genou, du coup (sourires). Et je me suis aperçu que le cerveau gère beaucoup plus de choses que je ne le pensais. Enfin, j’ai assimilé d’autres méthodes de travail qui sont très différentes de ce que je connaissais auparavant. Je pensais pouvoir gagner en force et en muscle très rapidement. Cela a été en fait un peu plus long. Je suis quelqu’un de nature patiente, mais là il m’en a fallu encore un peu plus« .

Sur quoi on s’appuie pour tenir le coup ?

« Je me suis beaucoup appuyée sur l’extérieur. J’ai beaucoup… (elle marque un silence ; NDLR). J’ai beaucoup parlé. Je pense que je n’ai jamais autant parlé de ma vie en un an et demi […] Il y a eu une grosse communication, sur la gestion du travail, mais aussi sur d’autres aspects avec mes proches. Cela faisait longtemps que je n’avais pas pris autant de temps avec eux« .

Le rôle d’Hervé Renard dans votre retour ?

« Franchement, je n’ai jamais eu autant au téléphone un coach ou un sélectionneur (sourires ; NDLR). On s’est beaucoup appelés, en tout cas je n’ai pas l’habitude d’avoir autant d’appels. Il n’a jamais changé de discours avec moi, Hervé Renard a eu un très grand rôle. Après, il est comme ça, il a besoin de ce rapport-là avec toutes les filles. C’est nouveau, cela change, mais c’est très bien. Je ne vous dirai pas ce qu’il s’est dit, ça va rester entre nous (sourires ; NDLR), mais il a tenu un très bon discours et c’est déjà très respectueux de sa part de m’appeler. Il a beaucoup plus parlé que moi mais il m’a dit beaucoup de bonnes choses. C’est important d’avoir un dialogue fluide avec lui, après c’est naturel chez lui, ce n’est pas forcé« .

Le début de saison du Paris Saint-Germain

« Pour moi c’est assez troublant, car j’ai l’impression que tout est nouveau. Dans le style de jeu. Mais aussi par rapport aux résultats qu’on a pu connaître. Je pense qu’au Paris Saint-Germain, j’ai rarement autant perdu sur les quatre premiers mois. Cela me surprend un peu. Je pense que l’on est capable du meilleur comme du pire. Il y a des choses que je ne comprends pas, peut-être que je les comprendrais avec le temps. C’est aussi frustrant car je pensais qu’on avait de meilleurs objectifs, en tout cas plus élevés et qu’on avait réussi à atteindre un niveau proche du top avant ma blessure. Et depuis que je suis revenue, j’ai l’impression que cela a un peu baissé, il y a des choses que je ne reconnais pas vraiment. Et c’est la question que je me pose : « Qu’est-ce qui ne va pas ? ». Il y a des choses positives, notamment dans le jeu, on a plus le ballon« .

Les Jeux Olympiques à Paris dans un coin de la tête ?

« Pour dire la vérité, je ne pense pas du tout aux Jeux. Je reviens d’abord petit à petit, je vais essayer d’avoir mon pic de forme en deuxième partie de saisons et je ne me pose pas la question des Jeux. Je ne dis pas que c’est un objectif, mais j’en ai beaucoup d’autres en priorité« .

L’entretien est à retrouver en intégralité sur le site de France TV Info.