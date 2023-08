Neymar Jr ne sera plus un joueur du PSG dans les heures à venir. Et cette vente record pour le PSG doit être le début d’une nouvelle étape du projet parisien.

Recruté pour la somme record de 222M€ en 2017, Neymar Jr est en passe de devenir la meilleure vente du PSG six ans plus tard, dépassant ainsi les 40M€ de Gonçalo Guedes. Si le départ du joueur semblait peu probable ces dernières semaines en raison de ses problèmes physiques à répétition, ses émoluments et son contrat longue durée (juin 2027), le joueur de 31 ans va rebondir à Al-Hilal, en Arabie saoudite. Une aubaine pour les Rouge & Bleu qui récupèreront un beau chèque au passage pour un joueur qui ne faisait plus l’unanimité au sein de la direction parisienne.

A voir aussi : Mbappé voit d’un bon oeil la tournure prise par le projet parisien

Nasser al-Khelaïfi ne voulait pas le vendre en-dessous de 80M€

L’international brésilien va rapporter au moins 90M€ au PSG, et avec les bonus, cette transaction pourrait grimper à plus de 100M€. Une somme inespérée pour le board des Rouge & Bleu. En effet, les club européens et la MLS n’étaient pas disposés à investir autant d’argent pour un joueur dont le rendement allait être incertain. Mais comme le rapporte Le Parisien, le président du PSG, Nasser al-Khelaifi, ne voulait pas brader son numéro 10 et n’envisageait pas de le céder pour moins de 80M€. « Très impliqué dans les négociations de ce dossier particulièrement symbolique mené aux côtés de Luis Campos, Nasser al-Khelaïfi n’entendait pas brader un joueur bénéficiant encore de quatre années de contrat et toujours considéré comme une star de son sport. » De son côté, le PSG va faire l’économie du salaire Brésilien qui touchait près de 40M€ par an. « En interne, on explique que le départ du Brésilien est une nouvelle étape du projet mis en place depuis quelques mois : on souhaite assurer à la fois un équilibre sportif dans l’effectif et un équilibre économique dans ses comptes », assure LP.

La possible vente de Marco Verratti cocherait également plusieurs cases. En plus de Neymar, Al-Hilal tente de s’attacher les services de l’Italien, sous contrat jusqu’en 2026. Le joueur de 30 ans aurait déjà un accord contractuel pour un contrat de trois saisons avec un salaire annuel estimé entre 17 et 20M€. Après une première offre de 30M€, le club saoudien reviendra à la charge avec une proposition à la hausse. Reste à savoir si cela convaincra les hautes sphères du PSG, qui ne souhaitent pas brader son milieu de terrain.