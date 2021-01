L’embellie se poursuite au FC Barcelone, adversaire européen du PSG les 16 février et 10 mars. Après une victoire à Bilbao (2-3) mercredi, Lionel Messi et ses camarades ont réussi leur déplacement à Grenade (7e de laLiga). Toujours en 4-2-3-1, les hommes de Ronald Koeman ont ouvert la marque par Antoine Griezmann dès la 13e minute. Un doublé de Leo Messi (36e et 43e) permettant aux siens de rejoindre le vestiaire à 0-3. Le Bleu y est allé ensuite de son doublé (63e) avant que Vallejo ne soit exclu (78e). 4-0 pour les Catalans en Andalousie.

Granada: Rui Silva – Foulquier, Germán, Domingos Duarte, Neva (Vallejo 46e) – Herrara (Soro 67e), Eteki, Montoro (Milla 46e) – Puertas, Soldado (L.Suarez 46e), Machís (Kenedy 64e)

FC Barcelone : Ter Stegen – Dest (Junior 81e), Mingueza, Umtiti, Jordi Alba – Sergio, De Jong (Pjanic 65e) – Messi (Brathwaite 65e), Pedri (R.Puig 72e), Dembélé (Trincao 72e)- Griezmann.